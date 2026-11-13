Posicionamento das empresas em um mundo caro. Será que são apenas os juros?

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Em um “mundo caro”, as empresas precisam ir além da análise de juros para garantir a sustentabilidade. A revisão de orçamentos, modelos de negócios, gestão de estoque e estratégias de compra e venda é crucial diante de fatores como inadimplência, câmbio volátil e concorrência chinesa. É a nova economia que exige adaptação.

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Se o custo do dinheiro permanecer elevado por mais um ano, quais produtos da sua empresa ainda vão remunerar o acionista? E quanto do próximo orçamento você está disposto a manter para continuar vendendo produtos que já perderam as margens?

Faça essas perguntas antes de aprovar o orçamento do próximo ano. Os juros encarecem o capital de giro, elevam o retorno exigido dos investimentos e podem reduzir a demanda, principalmente quando a compra depende de crédito. No Brasil, a inadimplência em patamar recorde também exige que a empresa reveja os prazos e os limites de crédito que oferece aos clientes.

No dia 12 de novembro, o Senado aprovou o texto principal do projeto de ajuste fiscal. A proposta ainda tem etapas pela frente no Congresso. Pense comigo. Entre a aprovação, a implementação das medidas e um eventual efeito sobre o custo do crédito, a sua empresa continua pagando a folha, comprando estoque e esperando pelos recebimentos. Esse intervalo tem preço. Quanto mais longo o ciclo financeiro, maior a necessidade de financiar a operação com dinheiro caro.

Enquanto o efeito de um ajuste fiscal leva tempo para chegar ao caixa, o câmbio pode mudar o custo da sua próxima compra, tirando as suas margens. Quando os títulos americanos oferecem retornos mais atraentes, parte do capital global tende a migrar para os Estados Unidos. Se, ao mesmo tempo, aumenta a percepção de risco fiscal no Brasil, o real pode sofrer pressão adicional. Para quem compra insumos, máquinas ou tecnologia em dólar, isso altera o custo de reposição, a margem dos pedidos já negociados e o retorno dos investimentos previstos no orçamento.

Vi essa dinâmica de perto como conselheiro no agronegócio. Um produtor pode receber mais em reais pela safra exportada e, ao mesmo tempo, pagar mais pelos fertilizantes da próxima, que são importados. O efeito no caixa depende de quanto ele compra e vende em dólar e de quando cada compromisso vence. E aqui entra a liquidez. Quanto tempo leva para vender uma fazenda? Em quanto tempo vencem as obrigações da operação? Essa diferença de prazos precisa entrar na análise quando se avalia quanto da exposição cambial proteger e como financiar a próxima safra.

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A geopolítica também chega à empresa pela planilha de custos. Uma rota comercial interrompida pode encarecer o frete e o seguro, atrasar a entrega de um componente e obrigar a empresa a manter mais dinheiro em estoque. Nessas horas é que uma parceria estratégica mostra seu valor. Quanto custa ter um segundo fornecedor homologado? Quanto custaria parar a produção por duas semanas? Compare as duas contas e precifique o risco de depender de um único fornecedor. Anote aí para colocar em um quadro: “Você é global, mesmo que pense que é local”.

Quando a inflação corrói o poder de compra, o cliente adia a compra, troca de marca ou pede mais prazo. Para fechar o pedido, o comercial oferece desconto e parcela. A empresa recebe mais tarde, assume o risco de inadimplência e pode precisar tomar crédito para pagar o fornecedor. Quanto daquela venda sobra depois de financiar o cliente? Esta conta tem nome: geração de caixa, e muitas empresas não estão conseguindo fechar essa conta.

Parte da margem também se decide em compras. Imagine que um fornecedor ofereça desconto para pagamento à vista, desde que você leve um lote para seis meses. Compras registra a economia na negociação. O financeiro precisa bancar seis meses de estoque. Antes de aprovar o pedido, coloque na conta o custo do capital, o giro esperado e a possibilidade de ter de liquidar parte do lote com desconto. O menor preço por unidade pode sair caro para a empresa.

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Coloque também a China no orçamento. Nos mercados em que o concorrente chinês já entrega qualidade comparável por um preço menor, o espaço para repassar custos encolhe. Se a resposta for baixar o preço e produzir mais para diluir o custo fixo, teste o que acontece com o caixa caso o volume esperado demore a chegar. Depois, pergunte ao cliente o que pesa na escolha dele. Uma entrega em dois dias? Uma peça de reposição disponível? Uma assistência que resolva o problema no mesmo dia?

Antes de aprovar o orçamento, peça três números para cada linha relevante: Qual é a margem depois dos descontos e do frete? Quanto capital fica comprometido entre o pagamento ao fornecedor e o recebimento do cliente? Qual é o retorno sobre o capital empregado?

Em seguida, faça a pergunta certa e que também incomoda: por que o cliente continuaria comprando de você se pudesse pagar menos aos concorrentes? E lembre-se de que ele tem a opção dos produtos chineses.

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Se a resposta for prazo de entrega, veja quanto do orçamento melhora esse prazo e quanto ainda permite as linhas de baixo giro, e seja agressivo na gestão do estoque. Se você começasse a empresa hoje, com dinheiro do próprio bolso, aprovaria esse mesmo modelo de negócio em um mundo caro?

Entenda: mundo caro exige mais do que pensar os juros; exige pensar o modelo de negócios, as tendências do mercado, as parcerias estratégicas, entender o que os concorrentes estão fazendo, precificar de forma correta e atuar na volatilidade do mercado com um consumidor endividado e com mais opções de compras.

A verdade é a seguinte: é muito mais do que juros, é entender a complexidade e as outras variáveis do cenário em um mundo caro.

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Bem-vindo à nova economia.

Por Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner