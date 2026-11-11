Por que o cliente pagaria mais por você?

Ler Resumo





A inteligência artificial transformou a relação entre empresas e clientes, dando ao consumidor um poder sem precedentes. Agora, o cliente chega mais informado, comparando propostas antes mesmo do contato inicial. As empresas precisam se adaptar, focando na entrega de valor real, resolução de problemas e na criação de confiança para se destacarem. Prepare-se para a nova economia onde o “olho no olho” e a personalização são cruciais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante anos, uma parte da vantagem competitiva das empresas vinha de saber mais do que o cliente e precificar isso. A empresa conhecia os detalhes do produto, sabia onde havia margem para negociar e escolhia o que destacar na proposta. O cliente precisava de tempo para pesquisar, comparar e descobrir o que estava comprando. Quanto mais difícil era fazer essa conta, mais poder ficava do lado de quem vendia.

Imagine um cliente com três propostas abertas. Ele pede à IA que compare preço, prazo, garantia, custo de instalação e condições de cancelamento. Em minutos, descobre que a proposta mais barata exige um serviço à parte, que a mais cara oferece uma garantia de que ele precisa e que o desconto da terceira depende de um contrato de dois anos. Quando liga para o vendedor, já sabe onde quer negociar. Ou seja, na nova economia, o cliente tem mais poder, mais informação, e a verdade é que, antes da compra, ele irá testá-lo, e você terá de passar neste teste — bem-vindo à nova economia.

Anote aí: “O consumidor ganhou poder para assumir o controle da sua vantagem competitiva”.

E isso muda a percepção de valor. Se o cliente consegue entender as diferenças entre os produtos antes da primeira conversa, o vendedor precisa ajudá-lo a decidir com base no que importa para ele. Se acompanhar uma entrega ficou fácil, o valor é gerado quando alguém avisa que ela vai atrasar e resolve o problema antes que o cliente tenha de ligar. A facilidade de comparar reduz o valor de algumas coisas e torna outras mais visíveis. A sua empresa já sabe quais são?

Continua após a publicidade

Imagine uma ótica. O consumidor usa a IA para entender as diferenças entre as lentes, comparar orçamentos e preparar suas perguntas. Ele chega sabendo o preço. Na conversa, a atendente descobre que ele passa o dia diante de duas telas e dirige à noite, explica quais características da lente fazem diferença para esse uso, confirma as medidas e deixa claro o que a loja fará se ele tiver dificuldade de adaptação. O cliente chegou comparando lentes. Pode sair disposto a pagar mais pela segurança de que os óculos vão funcionar na rotina dele.

Importante fazer a conta do outro lado do balcão. Se a empresa usa IA para cortar o custo do atendimento, mas obriga o cliente a explicar o mesmo problema três vezes, quem ficou com o ganho de produtividade? A planilha pode mostrar uma queda no custo por chamado. O consumidor percebe o tempo que perdeu. Quando chega a hora de comprar de novo, é essa experiência que entra na conta. Ou seja, clientes com mais informações são clientes que precisam de mais confiança e de mais “olho no olho”.

Continua após a publicidade

A IA ajuda o cliente a fazer perguntas melhores e a empresa a responder mais rápido. A entrega depende de quem entende a nova geração de valor, tem autonomia para resolver e assume a responsabilidade pelo que prometeu. Com IA você escala. Com olho no olho você cria a próxima venda.

Na próxima reunião de estratégia, pegue uma proposta da sua empresa e duas de concorrentes. Faça a comparação que o seu cliente faria com IA. Veja o que ele consegue verificar antes de falar com você e o que só vai descobrir depois de comprar. Se a sua diferença aparece tarde demais, talvez você esteja perdendo a venda antes de ter a chance de demonstrar o valor que entrega.

Continua após a publicidade

E, se o cliente descobrir que tem uma alternativa mais barata, qual parte da sua entrega ele faria questão de manter? Quanto pagaria por ela?

Na nova economia e nas redes sociais, a sua entrega de valor será muito mais testada. Isso exige das empresas saber o que o produto ou serviço realmente resolve, porque, se isso não ficar claro, o cliente irá compará-lo por preço, e ganhar uma guerra de preços é a pior coisa que você pode fazer para o seu… caixa.

Continua após a publicidade

Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner