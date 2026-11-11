ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Follow the Money

Por Júlio Damião Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner
Economia

Por que o cliente pagaria mais por você?

Com a IA, clientes chegam mais informados. Empresas precisam focar em valor, personalização e confiança para vender na nova economia

Por Júlio Damião 11 nov 2026, 07h55 | Atualizado em 11 nov 2026, 08h00
Um homem barbudo e uma mulher sorridente apertam as mãos de uma terceira pessoa, vista de costas, em uma mesa com laptop e documentos.
Com a IA, clientes têm chegado mais preparados para fechar negócios  (Drs Producoes/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que o cliente pagaria mais por você? Priorize VEJA no Google

Durante anos, uma parte da vantagem competitiva das empresas vinha de saber mais do que o cliente e precificar isso. A empresa conhecia os detalhes do produto, sabia onde havia margem para negociar e escolhia o que destacar na proposta. O cliente precisava de tempo para pesquisar, comparar e descobrir o que estava comprando. Quanto mais difícil era fazer essa conta, mais poder ficava do lado de quem vendia.

Imagine um cliente com três propostas abertas. Ele pede à IA que compare preço, prazo, garantia, custo de instalação e condições de cancelamento. Em minutos, descobre que a proposta mais barata exige um serviço à parte, que a mais cara oferece uma garantia de que ele precisa e que o desconto da terceira depende de um contrato de dois anos. Quando liga para o vendedor, já sabe onde quer negociar. Ou seja, na nova economia, o cliente tem mais poder, mais informação, e a verdade é que, antes da compra, ele irá testá-lo, e você terá de passar neste teste — bem-vindo à nova economia.

Anote aí: “O consumidor ganhou poder para assumir o controle da sua vantagem competitiva”.

Siga

E isso muda a percepção de valor. Se o cliente consegue entender as diferenças entre os produtos antes da primeira conversa, o vendedor precisa ajudá-lo a decidir com base no que importa para ele. Se acompanhar uma entrega ficou fácil, o valor é gerado quando alguém avisa que ela vai atrasar e resolve o problema antes que o cliente tenha de ligar. A facilidade de comparar reduz o valor de algumas coisas e torna outras mais visíveis. A sua empresa já sabe quais são?

Continua após a publicidade

Imagine uma ótica. O consumidor usa a IA para entender as diferenças entre as lentes, comparar orçamentos e preparar suas perguntas. Ele chega sabendo o preço. Na conversa, a atendente descobre que ele passa o dia diante de duas telas e dirige à noite, explica quais características da lente fazem diferença para esse uso, confirma as medidas e deixa claro o que a loja fará se ele tiver dificuldade de adaptação. O cliente chegou comparando lentes. Pode sair disposto a pagar mais pela segurança de que os óculos vão funcionar na rotina dele.

Importante fazer a conta do outro lado do balcão. Se a empresa usa IA para cortar o custo do atendimento, mas obriga o cliente a explicar o mesmo problema três vezes, quem ficou com o ganho de produtividade? A planilha pode mostrar uma queda no custo por chamado. O consumidor percebe o tempo que perdeu. Quando chega a hora de comprar de novo, é essa experiência que entra na conta. Ou seja, clientes com mais informações são clientes que precisam de mais confiança e de mais “olho no olho”.

Continua após a publicidade

A IA ajuda o cliente a fazer perguntas melhores e a empresa a responder mais rápido. A entrega depende de quem entende a nova geração de valor, tem autonomia para resolver e assume a responsabilidade pelo que prometeu. Com IA você escala. Com olho no olho você cria a próxima venda.

Na próxima reunião de estratégia, pegue uma proposta da sua empresa e duas de concorrentes. Faça a comparação que o seu cliente faria com IA. Veja o que ele consegue verificar antes de falar com você e o que só vai descobrir depois de comprar. Se a sua diferença aparece tarde demais, talvez você esteja perdendo a venda antes de ter a chance de demonstrar o valor que entrega.

Continua após a publicidade

E, se o cliente descobrir que tem uma alternativa mais barata, qual parte da sua entrega ele faria questão de manter? Quanto pagaria por ela?

Na nova economia e nas redes sociais, a sua entrega de valor será muito mais testada. Isso exige das empresas saber o que o produto ou serviço realmente resolve, porque, se isso não ficar claro, o cliente irá compará-lo por preço, e ganhar uma guerra de preços é a pior coisa que você pode fazer para o seu… caixa.

Continua após a publicidade

Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner

Publicidade
TAGS:
Empresa
Inteligencia Artificial
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).