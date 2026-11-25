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Na nova economia, demonstrar o valor do que se vende no digital virou competência essencial. A aposta de gigantes como Arezzo e Natura em vendas por lives mostra como o conhecimento do varejo físico ganha escala online, desafiando líderes a repensar seus modelos de negócios e comissões.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na nova economia, demonstrar o valor do que você vende virou uma competência profissional tão importante quanto conhecer o produto, e aqui vai o spoiler de todo o texto: “Goste ou não, independentemente da sua profissão, todo dia você sai de casa para vender”. Pronto, já pode parar de ler o texto.

Imagine duas vendedoras com o mesmo sapato nas mãos: uma informa o preço e mostra as cores disponíveis; a outra calça o sapato, mostra como ele fica ao caminhar, explica para que ocasião o recomendaria e responde, ao vivo, à cliente que está em dúvida entre dois números. As duas conhecem o produto, mas qual delas impactou mais o cliente?

Depois de uma viagem à China, Alexandre Birman anunciou, na NeoConference, em São Paulo, que a Arezzo pretende investir pesado no TikTok Shop e integrar suas lojas físicas às vendas digitais. A possibilidade de colocar as próprias vendedoras diante das câmeras levanta uma pergunta que interessa a qualquer CEO: quanto do conhecimento comercial da sua equipe apenas aparece quando alguém entra pela porta da loja física? Porque, anote aí, hoje os clientes validam empresas e profissionais primeiro no digital e, depois, no físico.

A competência que Birman enxergou é saber demonstrar valor em público, em tempo real. Na loja física, uma boa vendedora percebe a hesitação no rosto da cliente; na live, precisa identificá-la numa pergunta de cinco palavras no chat e saber responder corretamente. Tem de escolher o que mostrar, explicar com naturalidade, responder a uma objeção sem perder o propósito da conversa e saber a hora de influenciar na compra. Uma resposta dada a uma pessoa pode resolver a dúvida de dezenas, e é assim que o conhecimento de quem vende no físico ganha escala. Anote aí: “Se não souber se posicionar no digital, você estará limitando o potencial de crescimento da empresa”.

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No Brasil, segundo o TikTok Shop, entre maio de 2025 e maio de 2026, o número médio diário de lives cresceu 20 vezes, e o valor bruto médio diário das vendas geradas pelas transmissões aumentou 161 vezes. A comparação parte do mês de estreia da operação brasileira. Ainda assim, a velocidade ajuda a entender a aposta de Birman. Num aplicativo em que a cliente pode descobrir a marca, ver o produto em uso e comprar em poucos minutos, escolher o que dizer e o que demonstrar passou a fazer parte do posicionamento profissional.

A Natura levou para as lives uma competência que suas consultoras já usavam na venda direta: recomendar produtos a partir das dúvidas de quem compra. Segundo o TikTok, 60% das 52 mil lives da operação da Natura em 2025 foram produzidas pelas próprias consultoras. A empresa relata que liderou as vendas da plataforma, considerando todas as categorias, na sexta-feira da Black Friday. Quem já sabia influenciar uma compra ganhou um jeito de atender muito mais gente sem precisar começar do zero a cada conversa.

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A Insider mostra o mesmo movimento na moda. Segundo o Mercado&Consumo, em setembro de 2026, as vendas da marca por lives no TikTok Shop haviam crescido 300% desde maio. Uma camiseta na tela é fácil de comparar pelo preço, mas, quando alguém veste a peça, mostra o caimento e responde a uma pergunta sobre tamanho ou transparência, o cliente percebe valor e a conversão é maior. A competência profissional está em saber quais detalhes impactam mais, e aqui entra um desafio para todos: “o poder de síntese”, porque ninguém tem mais paciência para a página dois.

O Boticário usa o digital para prolongar a conversa individual. A revendedora pode compartilhar o catálogo e enviar, pelo WhatsApp, um link exclusivo da sua loja digital. Pense numa cliente que ainda está escolhendo um presente: ela pode receber duas sugestões de alguém em quem confia, abrir o link e concluir a compra quando quiser. Aqui, a habilidade profissional está em fazer a pergunta certa e recomendar bem por mensagem.

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A Magalu mostra como essa integração muda o propósito da loja. Segundo seu relatório, cerca de metade dos pedidos do e-commerce passa pelas unidades físicas, seja para retirada pelo cliente, seja para envio a partir do estoque segmentado. A loja que também despacha pedidos feitos fisicamente precisa ter estoque para o digital e cumprir o prazo prometido no aplicativo. A experiência digital depende do que a equipe consegue entregar no endereço físico. Regra importante da nova economia: “sua empresa é híbrida, adapte-se”.

Entenda: uma cliente pode conhecer um sapato na live, pesquisar o modelo à noite e entrar na Arezzo no dia seguinte pedindo para experimentá-lo — e pode até procurar a vendedora que viu na transmissão. Se a empresa atribui toda a venda ao caixa da loja, como vai saber o que a live trouxe? E, se a vendedora que apresentou o produto recebe comissão apenas quando o pedido é fechado no aplicativo, que incentivo ela tem para convidar a cliente a experimentar o sapato pessoalmente? Essa é uma decisão de modelo de negócios. Numa hora de pouco movimento, a loja pode alcançar clientes que jamais passariam por aquele shopping. Para saber se vale repetir a transmissão, o CEO precisa medir quanta margem adicional aquela hora gerou, incluindo as vendas que terminaram na loja. Precisa também decidir quem será treinado, como a equipe será remunerada e definir o processo do estoque prometido ao vivo.

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A pergunta que Birman fez ao varejo vale para quem vende sapatos, software ou serviços de engenharia. Se o seu cliente começa a decidir antes de falar com você, quem na sua empresa sabe mostrar, em poucos minutos, o problema que vocês resolvem ou os benefícios dos produtos e por que vale a pena fazer negócio com vocês? E, se essa pessoa já está na equipe, o que precisa mudar para que mais clientes tenham acesso ao que ela sabe?

Para profissionais das outras áreas o raciocínio é o mesmo: você não precisa estar no TikTok Shop, mas como está o seu posicionamento no digital para que as pessoas o encontrem ou, melhor, para responder a uma pergunta certa e importante: “Seu networking sabe o que você resolve? ”

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Muitos CEOs já estão revendo seus modelos de negócios a partir dessas perguntas. Faça o mesmo. O capitalismo não pede permissão.