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A escalada do dólar, juros altos e reformas desafiam o caixa e a competitividade das empresas. Em meio a pressões globais, fretes caros e avanço da IA, entender a correlação desses fatores é vital. Descubra como ajustar a rota e blindar suas margens diante do novo cenário econômico.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O dólar fechou a R$ 5,93 em 19 de novembro, na sexta alta consecutiva, um dia depois de o Senado concluir a votação do pacote de ajuste fiscal e encaminhá-lo à Câmara. A Selic está em 13,75% ao ano. O IPCA desacelerou de 0,82% em setembro para 0,14% em outubro, mas ainda acumula 4,63% em 12 meses. Hoje, 23 de novembro, a pesquisa Focus já divulgou a perspectiva de mais juros e mais inflação, além de uma cotação do dólar acima de R$ 6,00.

A inflação mensal mede o que aconteceu com os preços ao consumidor e o câmbio incorpora, entre outros fatores, expectativas sobre as contas públicas e as condições financeiras internacionais. Os juros de longo prazo influenciam os custos de financiamento com retornos daqui a alguns anos. Para as empresas, a consequência é desafiadora: o custo dos estoques pode subir mesmo com a desaceleração da inflação, e o investimento pode continuar caro mesmo quando o mercado começa a discutir uma queda da Selic, que não está sinalizada ainda.

O desafio de ler o mundo está em entender como esses movimentos se correlacionam dentro do negócio.

A inadimplência limita a capacidade de conceder crédito, a jornada de trabalho exige rever os custos da capacidade operacional, a reforma tributária muda a formação de preços e a apropriação de créditos. As tensões geopolíticas alteram custos de energia, fretes e prazos de entrega. Ao mesmo tempo, a China pressiona preços e prazos, e a inteligência artificial torna mais acessíveis atividades pelas quais os clientes ainda pagam, mas até quando? Esses temas não devem ser tratados isoladamente; o mundo está complexo demais para isso.

Em setembro, a dívida bruta do governo atingiu 82,9% do PIB, ou R$ 11,1 trilhões, com alta de 4,3 pontos percentuais do PIB no ano, segundo o Banco Central. O avanço do pacote fiscal no Senado abriu a discussão sobre o que chegará ao texto final, em quanto tempo as medidas produzirão efeito e se esse efeito será suficiente para alterar a trajetória da dívida. Enquanto essas respostas estiverem abertas, o mercado pode continuar exigindo um prêmio maior para financiar o país a prazos mais longos. Isso pesa no custo de capital das empresas e reduz o valor presente dos retornos esperados de seus investimentos.

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Dólar, ajuste fiscal e o custo do dinheiro são um grande desafio para as empresas.

Para quem importa insumos, equipamentos ou tecnologia, a alta do dólar impacta o caixa, os custos e a capacidade de investimento. Para quem exporta, a receita em reais pode ganhar fôlego, mas o benefício depende dos custos dolarizados e dos compromissos financeiros em moeda estrangeira.

Em setembro, a taxa média das novas operações de crédito livre para pessoas jurídicas chegou a 24,4% ao ano. Na carteira total do sistema financeiro, a inadimplência estava em 5,0%, alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses. Esses números importam para as empresas que estão neste momento fazendo a previsão de vendas. O crédito caro restringe o poder de compra das famílias e reduz o espaço das empresas para financiar estoques, investimentos e prazos concedidos aos clientes.

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Crescer via desconto e alongamento de prazo pode diminuir o caixa e aumentar as perdas. Analise quanto de margem as vendas estão entregando, reveja os custos de financiar o cliente e a perda esperada com a inadimplência.

A Emenda Constitucional 141 prevê, para os trabalhadores abrangidos pela regra geral, dois dias de descanso semanal remunerado e a redução da jornada máxima de 44 para 42 horas a partir de 16 de dezembro de 2026, com passagem para 40 horas um ano depois, preservados os salários. A mudança amplia o tempo de descanso e exige rever a cobertura de turnos, as horas extras e a capacidade de atender nos horários de pico. A conta inclui quanto valor a operação gera por hora trabalhada, mas há uma verdade aqui: o mercado está trabalhando com um aumento de custo de 10%.

Na reforma tributária, 2026 é o ano de teste do IBS e da CBS. Em 2027, começa a cobrança da CBS e ocorre a extinção do PIS e da Cofins. A substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS começa em 2029 e chega ao regime integral em 2033. A alíquota é uma parte da análise. Os créditos, os regimes aplicáveis e o momento dos pagamentos também afetam o resultado. Cadastro, emissão fiscal, contratos, compras e precificação precisam refletir essas mudanças. Para 2027, calcule as margens com IVA de 30% e o efeito nos negócios sem os incentivos fiscais.

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Em novembro, o índice global de frete marítimo da Drewry ficou em US$ 4. 176 por contêiner de 40 pés. A tarifa média caiu 3% na semana, mas ainda estava 126% acima do mesmo período de 2025. Na rota Xangai–Gênova, o frete subiu 6% na semana, para US$ 4. 436 por contêiner. Essa diferença importa para o orçamento. Conflitos ameaçam corredores marítimos. Seguros mais caros, desvios e dias adicionais em trânsito tornam a operação de muitas empresas insustentável.

A pressão para as empresas também veio das commodities energéticas. Segundo o Banco Mundial, o índice de preços de energia subiu 7,1% em outubro ante setembro, puxado pelo gás natural europeu, com alta de 12,1%, e pelo petróleo Brent, com alta de 7,0% na média mensal. Em 20 de novembro, o contrato futuro do Brent fechou a US$ 92,57 por barril, alta de 0,64% no dia, em meio a preocupações com o conflito envolvendo o Irã e a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. Energia e transporte mais caros elevam o custo de produzir e distribuir. O repasse aos preços finais depende da força da demanda e do poder de precificação de cada negócio e segmento. Na projeção de outubro, o FMI estimou inflação global de 4,7% em 2026 e de 4,1% em 2027, com crescimento mundial de 3,1% e 3,4%, respectivamente. Para as empresas brasileiras, uma combinação especialmente difícil é frete e energia mais caros em dólares, real mais fraco e clientes com pouca capacidade de absorver reajustes. Nessa situação, a margem encolhe enquanto aumenta a necessidade de caixa para financiar a operação e competir.

As exportações chinesas cresceram 35,2% em dólares em outubro, ante o mesmo mês de 2025, e o superávit comercial acumulado no ano superou US$ 1 trilhão. No mesmo mês, as importações brasileiras de origem chinesa somaram US$ 7,53 bilhões, alta de 17,1% na comparação anual, e responderam por 26,4% das importações do Brasil. A empresa brasileira pode enfrentar custos maiores de energia e logística enquanto briga com concorrentes capazes de produzir em escala global. Essa mesma capacidade industrial amplia o acesso a equipamentos, componentes e parcerias que podem elevar a produtividade. A questão aqui é qual atitude sua empresa irá tomar: a China será um risco ou uma oportunidade?

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A inteligência artificial cria duas pressões ao mesmo tempo. Dentro da empresa, pode reduzir retrabalho, melhorar a previsão de demanda, trazer agilidade de decisão e melhorar a capacidade de execução. Do lado do cliente, pode tornar mais barato e acessível um trabalho pelo qual ele ainda paga. Quando uma entrega de qualidade aceitável fica disponível para os concorrentes, ou para o próprio cliente, parte do preço tende a cair. O valor passa a depender mais do conhecimento específico do negócio, da qualidade das decisões, de criar ecossistemas e focar na experiência do cliente.

Entenda: analise o impacto de errar na leitura de cenários para 2027 a partir de duas perguntas: quanto de caixa a sua empresa precisará quando perceber que as premissas mudaram? E quais decisões ainda estarão ao seu alcance nesse momento? Um dólar mais alto pode encarecer o produto antes que seja possível reajustar preços. Frete e energia mais caros podem elevar os custos de produzir e entregar. A transição tributária e a escala 5×2 podem alterar, ao mesmo tempo, as margens e os custos das empresas como um todo. Some a isso a pressão competitiva da China e a possibilidade de a inteligência artificial reduzir o preço que o cliente está disposto a pagar. Faça essa conta antes de aprovar os investimentos; calcule quanta liquidez a operação necessita com a simulação do fluxo de caixa. Se os riscos aumentarem, quais investimentos podem avançar por etapas e em que ponto será preciso rever preços, crédito, estoques ou capacidade? Defina também onde uma parceria pode reduzir o investimento necessário para competir e onde a IA pode gerar ganhos de produtividade que apareçam na margem ou no caixa.

Faça um quadro e coloque na parede dos diretores: “Não existem respostas fáceis”, porque, definitivamente, na nova economia, não existem.

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Por Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner