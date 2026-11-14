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Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner
Economia

O céu de Trump parou. A conta vai muito além dos aeroportos

Falha no controle de tráfego aéreo dos EUA expõe vulnerabilidades de sistemas antigos, gerando perdas e lições globais

Por Marcela Costa* 14 nov 2026, 12h46 | Atualizado em 14 nov 2026, 12h46
Fileira de aviões da American Airlines estacionados em um aeroporto à noite, com as caudas exibindo listras vermelhas, brancas e azuis iluminadas, destacando-se na escuridão
Aviões estacionados são vistos no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, em Washington, DC, em 13 de novembro de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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O céu de Trump parou. A conta vai muito além dos aeroportos Priorize VEJA no Google

Na tarde de sexta-feira, 13, uma falha nas telecomunicações do controle de tráfego aéreo obrigou o governo americano a suspender todas as decolagens no país por cerca de quatro horas. Milhares de voos atrasaram ou foram cancelados, inclusive saídas de Guarulhos para Nova York, Miami, Boston e Los Angeles. O governo descarta, por enquanto, ataque hacker. Até aqui, é notícia de aeroporto. O que interessa é o que vem depois.

A primeira lição é que a tecnologia que mais importa é a que ninguém vê. Passamos o ano falando de inteligência artificial e de investimentos de trilhões de dólares, mas a maior economia do mundo parou por causa de uma rede de comunicação entre controladores e radares que o próprio secretário de Transportes, Sean Duffy, chamou de “incrivelmente velha”. É como ter um carro elétrico de última geração numa estrada esburacada. Todo país e toda empresa têm sistemas assim, que funcionam até o dia em que deixam de funcionar. E quando falham, para tudo.

A segunda lição é que a conta chega rápido e se espalha. Avião parado é dinheiro parado: tripulação fora do lugar, hotel para passageiro, reunião perdida, carga que não chega. Os voos comerciais levam no porão remédios, peças e encomendas, então quatro horas de pausa numa sexta desorganizam a semana de muita gente que nem estava no aeroporto. Fora do pregão, as ações de American, United e Delta caíram até 1,8%, a menos de duas semanas do feriado de Ação de Graças, a época de mais viagens do ano nos Estados Unidos.

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A terceira lição é que o dinheiro vai mudar de endereço. No mesmo dia, a Casa Branca pediu ao Congresso mais US$ 30,1 bi para modernizar o controle aéreo, além dos US$ 12,5 bi aprovados no ano passado. Isso é smart money na veia, abrindo um mercado enorme para empresas de redes, software, satélites, segurança digital e energia. E a pressão vai além da aviação. Investidores e seguradoras vão perguntar com mais insistência qual é o plano B de bancos, hospitais, operadoras e empresas de logística. Quem tiver boa resposta vai cobrar mais caro. Quem não tiver vai pagar mais.

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Para o Brasil, o recado é direto. Dependemos de poucos sistemas centrais, como energia, telecom e pagamentos digitais, e o apagão de agosto de 2023, que deixou 25 estados e o DF sem luz, mostrou que não estamos imunes. Para quem empreende, o exercício mais valioso é ter a resposta: se determinado sistema, fornecedor ou conexão cair por quatro horas, quanto custa cada hora parada? Pode ser a internet do escritório, a maquininha de cartão ou o único funcionário que sabe comandar um programa.

Adiar a manutenção do invisível sai caro. Na era da IA, quem vai ganhar dinheiro não é só quem constrói o futuro. É também quem garante que o presente não caia.

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*Marcela Costa é CEO da SM Partner, um ecossistema de investimentos, estrategista, conselheira e engenheira de telecomunicações. Tem mais de 18 anos de experiência executiva em tecnologia, com passagens por IBM e Oracle, e atua com governança, Smart Money e construção de valor em empresas

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Aviação
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