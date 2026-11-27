Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

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A indicação de Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda agradou ao mercado, mas o ministro terá o desafio de conter gastos obrigatórios em meio a limites orçamentários e disputas políticas com o PT. Entenda os cenários para a economia e o que os empresários devem priorizar agora.

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Gostei da escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda. Um profissional que passou décadas no mercado financeiro, conhece o funcionamento do crédito, entende a precificação de riscos e sabe o impacto do endividamento sobre a capacidade de crescimento de uma economia e das empresas. O mercado também gostou: o Ibovespa subiu aproximadamente 6%, o dólar recuou 1,25%, encerrando o pregão a R$ 5,74, e os juros futuros de longo prazo cederam. Mas a pergunta que precisamos fazer agora é outra: “O ajuste fiscal que Trabuco considera necessário é o mesmo que Lula está disposto a fazer? ”

Vamos aos números. O Projeto de Lei Orçamentária de 2027 estima uma arrecadação primária de R$ 3,459 trilhões, dos quais R$ 610,6 bilhões serão transferidos a estados e municípios, restando ao Governo Central R$ 2,849 trilhões de receita primária. Do outro lado, as despesas primárias estão estimadas em R$ 2,830 trilhões, distribuídas, entre outras rubricas, da seguinte forma:

R$ 1,215 trilhão em benefícios previdenciários;

R$ 474,1 bilhões em pessoal e encargos sociais;

R$ 874,1 bilhões em outras despesas obrigatórias;

R$ 222,1 bilhões em despesas discricionárias do Poder Executivo;

R$ 44,8 bilhões em emendas parlamentares impositivas.

Segundo a proposta orçamentária de 2027, 91,7% das despesas primárias são obrigatórias e apenas 8,3% são classificadas como discricionárias, ou seja, aquelas sobre as quais existe maior possibilidade de intervenção do governo — e este é o cenário de opções de Trabuco: apenas 8,3%. Mesmo nessa parcela estão despesas necessárias ao funcionamento da máquina pública e à realização de investimentos.

A proposta para 2027 prevê um superávit primário efetivo de R$ 18,6 bilhões. Quando consideradas as exclusões autorizadas pela legislação fiscal, esse resultado passa para R$ 83,4 bilhões para efeito de cumprimento da meta, mas nenhuma dessas duas contas contempla o pagamento dos juros da dívida pública.

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Segundo o Banco Central, nos 12 meses encerrados em setembro de 2026, o setor público consolidado acumulou R$ 1,205 trilhão em juros nominais, o equivalente a 8,99% do PIB, contra R$ 984,8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Estamos falando de um aumento de R$ 220,2 bilhões, ou 22,4%, em apenas um ano, com uma despesa média mensal de R$ 100,4 bilhões em juros. Somados ao déficit primário de R$ 70,1 bilhões, esses encargos levaram o déficit nominal do setor público a aproximadamente R$ 1,275 trilhão em 12 meses.

Percebe o tamanho do problema que Trabuco terá de administrar?

Se o ministro conseguir reduzir em 10% as despesas discricionárias do Poder Executivo previstas para 2027, a economia será de R$ 22,2 bilhões. Se conseguir conter em 1% as despesas com benefícios previdenciários e pessoal, tomando como referência os valores projetados, a economia será de aproximadamente R$ 16,9 bilhões. São exercícios de dimensionamento, mas mostram por que dificilmente se fará um ajuste fiscal de maior envergadura sem discutir as regras que determinam o crescimento das despesas obrigatórias.

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Quais são as opções de Trabuco? Aumentar a arrecadação, rever benefícios tributários, modificar as regras de crescimento das despesas obrigatórias, reduzir gastos administrativos, ampliar a produtividade do Estado e criar condições para o crescimento da economia. O problema é que parte dessas medidas depende de alterações legislativas, outras exigem mudanças constitucionais e as mais relevantes precisam de comprometimento político dentro do próprio governo e no Congresso Nacional.

Aumentar a arrecadação pode ser politicamente mais conveniente do que reduzir despesas, mas até que ponto as empresas brasileiras conseguem absorver novos custos tributários sem comprometer suas margens, seus investimentos e sua competitividade? Não podemos melhorar indefinidamente as contas do governo deteriorando as contas das empresas, porque são elas que investem, contratam, produzem e sustentam boa parte da arrecadação.

Outro ponto que merece atenção é o desgaste que poderá ocorrer na convivência entre um profissional do mercado financeiro, habituado a analisar a capacidade de pagamento, o custo do capital e o retorno dos investimentos, e um partido cujas diretrizes econômicas atribuem ao gasto público um papel importante no crescimento da economia e na redução das desigualdades sociais.

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Em janeiro de 2015, Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda no governo Dilma Rousseff com a missão de reorganizar as contas públicas; também foi bem recebido pelo mercado financeiro, mas encontrou dificuldades para implementar as medidas que considerava necessárias e deixou o ministério em dezembro daquele mesmo ano. A competência técnica de Levy não era a questão central: o problema estava na dificuldade de obter a autonomia política necessária para executar seu programa econômico.

Não estou dizendo que a história vai se repetir; pelo contrário, considero que Trabuco possui experiência empresarial, capacidade de negociação e conhecimento das instituições brasileiras para construir um entendimento com o presidente Lula. Mas existe uma diferença enorme entre ter autonomia para diagnosticar um problema e ter autonomia para resolvê-lo.

Entenda: o mercado financeiro trabalha com expectativas; por isso, a valorização da Bolsa, a queda do dólar e a redução dos juros futuros representam uma antecipação dos possíveis resultados de uma gestão fiscal mais responsável. O mercado precificou a competência de Trabuco, mas ainda não conhece a extensão da sua autonomia, as medidas que serão adotadas e, principalmente, a disposição do presidente Lula para enfrentar o crescimento das despesas obrigatórias.

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Vejo dois cenários.

No primeiro cenário, Trabuco consegue construir um entendimento com Lula e as lideranças do PT, obtém apoio para alterar o ritmo de crescimento das despesas públicas e apresenta um programa econômico capaz de convencer os investidores de que o endividamento brasileiro poderá ser estabilizado. A redução do prêmio de risco favorece a queda dos juros de longo prazo, cria melhores condições para a concessão de crédito, melhora a atratividade dos investimentos produtivos e, gradualmente, contribui para o crescimento da economia. Seria um excelente resultado para o Brasil, para as empresas e para o próprio governo Lula.

No segundo cenário, as medidas consideradas indispensáveis por Trabuco encontram resistência dentro do governo, as prioridades políticas prevalecem sobre as restrições fiscais e o ministro percebe que não possui autonomia suficiente para entregar os resultados esperados. Nesse caso, existe a possibilidade de sua saída e de uma reversão das expectativas favoráveis que sua indicação produziu no mercado, com impactos sobre o câmbio, os juros de longo prazo e o custo de financiamento das empresas.

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O que os empresários precisam entender é que, mesmo no primeiro cenário, existe uma distância considerável entre o anúncio das medidas econômicas, sua aprovação, sua execução e os efeitos sobre a economia real. O mercado financeiro consegue reagir em algumas horas, mas a recuperação da capacidade de pagamento dos consumidores, a redução da inadimplência e a melhora sustentável das condições de crédito não acontecem na mesma velocidade.

Para as empresas que estão planejando os próximos anos, não incorporaria imediatamente uma redução expressiva dos juros às projeções financeiras. Concentraria os esforços naquilo que a empresa pode controlar: aumentar a produtividade, reduzir a necessidade de capital de giro, preservar as margens, administrar o endividamento, conquistar novos mercados e, principalmente, gerar caixa.

É possível diminuir a percepção de risco em um pregão, mas recuperar as contas públicas exige anos de disciplina fiscal. As empresas precisam ter condições financeiras para atravessar esse período, independentemente do sucesso ou do fracasso da política econômica.

Anote aí: o mercado financeiro antecipa expectativas, mas as empresas pagam suas contas com dinheiro em caixa.

Torço pelo sucesso de Trabuco, porque o Brasil precisa recuperar sua capacidade de atrair investimentos produtivos, financiar o crescimento a custos competitivos e oferecer maior previsibilidade para quem empreende. Entretanto, nos próximos meses, o indicador mais importante que deveremos acompanhar talvez não esteja nas cotações da Bolsa de Valores, mas na relação entre Trabuco, Lula e as diretrizes econômicas do PT. O mercado já precificou a competência de Trabuco. Agora precisa precificar a sua autonomia.

Por Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner.