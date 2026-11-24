Ler Resumo





A trajetória da Nvidia revela que o segredo na nova economia é antecipar tendências e criar novas fontes de receita antes da margem encolher. Descubra lições essenciais sobre governança, parcerias e visão de longo prazo para transformar o seu modelo de negócio antes que o mercado mude.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Se a sua principal linha de produtos ainda cresce e entrega boas margens, você tiraria dinheiro e gente para desenvolver outra fonte de receita? Em 2006, quando as placas gráficas da Nvidia eram conhecidas sobretudo pelo uso em videogames, a empresa apresentou o CUDA e permitiu que desenvolvedores usassem essas placas para resolver problemas de computação em outras áreas. A Nvidia abriu caminho para vender uma tecnologia que já dominava a compradores que dificilmente alcançaria pelo mercado de jogos. Na nova economia, você precisa descobrir se a sua solução é fixa ou se é flexível, porque o cliente também tem acesso à IA, e ele, cliente, vai testar a sua solução.

Seis anos depois, pesquisadores usaram GPUs da Nvidia para treinar a AlexNet, um marco no reconhecimento de imagens. Em 2016, a Nvidia lançou o DGX-1, um sistema que reunia hardware, software e ferramentas de desenvolvimento para treinar modelos de inteligência artificial. Em uma década, a empresa abriu uma tecnologia a novos usos, viu pesquisadores demonstrarem seu valor e lançou um sistema que outras organizações podiam comprar e instalar. Na nova economia, acertar o timing é fundamental, mas fazer a leitura de cenários de longo prazo é premissa, e por que isso hoje é difícil? Porque temos um mundo caro e competição com a China.

O CUDA também aumentou a experiência e a confiança do cliente. À medida que o cliente incorporava as ferramentas da Nvidia à operação, trocar de fornecedor passou a ser um risco maior. A geração de valor começa no resultado complementar que pode fornecer a outras áreas. Quando chegar a data da renovação, o seu cliente consegue precificar quanto ganhou por ter escolhido a sua empresa? Na nova economia, não é o produto, é precificar a solução. Parece simples, mas muitas vezes o cliente não percebe isso.

Em 2020, a Nvidia concluiu a compra da Mellanox por US$ 7 bilhões. Quando milhares de processadores trabalham juntos, o desempenho também depende da velocidade com que eles trocam dados. Na nova economia, antes de aprovar mais uma linha de produção, descubra onde o seu cliente ainda perde dinheiro. É ali que o seu próximo investimento pode ter mais retorno.

Continua após a publicidade

Já escrevi aqui no Follow the Money sobre a Stellantis e a chinesa Leapmotor, que criaram uma empresa conjunta para levar os veículos da Leapmotor a mercados fora da Grande China. Uma empresa de software que pretende vender a redes hospitalares enfrenta uma decisão parecida: pode desembolsar para montar uma equipe comercial própria ou negociar com um parceiro que já atende a essas redes. Na nova economia, você precisa fazer parcerias estratégicas para sobreviver. Enquanto você monta sozinho um canal de distribuição, quem já tem acesso ao seu cliente pode estar fechando o próximo contrato.

Em um mundo de dinheiro caro, abra o resultado por linha de negócios. Qual delas gera o caixa que financia as demais? Em qual a inteligência artificial já permite ao cliente fazer por conta própria parte do trabalho que compra de você? Na nova economia, esperar a margem encolher para procurar outra fonte de receita é financiar a mudança com o caixa que você acabou de perder.

Continua após a publicidade

A saída e a volta de Huang colocam uma pergunta de governança. Segundo o registro enviado à SEC, o conselho aceitou sua renúncia em 11 de novembro, um dia antes do anúncio público. A diretora financeira, Colette Kress, assumiu interinamente como CEO, e Harvey C. Jones passou a presidir o conselho. Em 23 de novembro, o conselho reconduziu Huang por unanimidade como presidente executivo, CEO e membro do conselho. Jones seguiu na presidência do conselho. Se o fundador da sua empresa ficar fora amanhã, quem poderá renegociar com o maior cliente, autorizar um desembolso urgente, suspender um projeto que está consumindo mais caixa do que o previsto ou tomar decisões difíceis que mudam o modelo de negócios? Se a equipe ainda precisa telefonar para o fundador, a empresa continua dependendo da disponibilidade de uma pessoa.

Entenda. A forma como aprendemos a fazer negócios está mudando. Durante anos, se uma linha de produtos vendia bem e entregava margens, a decisão mais natural era ampliar a operação, contratar mais gente e abrir novos canais para vender a mesma coisa. Hoje, enquanto você analisa quanto precisa investir para ampliar a distribuição, um concorrente pode chegar ao seu cliente por meio de um parceiro que já o atende. O cliente pode usar inteligência artificial para executar parte do trabalho que antes comprava de você. A decisão da Nvidia de abrir suas placas gráficas a novos usuários e funcionalidades traz uma pergunta para os atuais modelos de negócios: “Que competência a sua empresa já domina, mas que pode ser melhorada para as outras áreas do cliente? ” Na nova economia, a melhor hora de pensar o modelo de negócios é quando a empresa ainda gera caixa suficiente para não aumentar o endividamento de forma errada. Se você tivesse de montar sua empresa hoje, com a inteligência artificial ao alcance do cliente, o dinheiro mais caro e os canais que seus concorrentes já acessam por meio de parceiros, montaria o mesmo negócio que acabou de aprovar no orçamento?

Continua após a publicidade

A Nvidia nos ensina que tempo e caixa são cíclicos, mas o maior ativo é saber entender o mundo e tomar as decisões de longo prazo que muitas vezes não estão no “radar” do mercado. A Nvidia é uma das maiores empresas do mundo, a Apple também, a Microsoft também, e todas elas têm em comum a capacidade de antecipar o “timing” das tendências. Foque no que tem controle, mas saiba analisar os ciclos do capitalismo, porque ele, capitalismo, nunca pede… permissão!

Por Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner