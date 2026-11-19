Entender o cenário econômico é parte da estratégia de qualquer empresa que queira competir e gerar valor. Quando o dólar sobe e o crédito continua caro, mudam o custo dos estoques, as margens de vendas e o retorno dos investimentos. Ao mesmo tempo, a concorrência chinesa pode limitar a capacidade de repassar esses custos aos clientes. É por isso que a leitura de cenário precisa ser sem emoções e com “fatos e dados”, porque não podemos misturar decisões com desejos.

Em 18 de novembro, o Senado concluiu a votação do projeto de ajuste fiscal, o PLP 299/2026, que segue para a Câmara dos Deputados. Naquele pregão, antes da conclusão da votação, o dólar comercial fechou a R$ 5,868, em alta de 1,48%, no quinto avanço consecutivo. A cautela com as contas públicas brasileiras coincidiu com o fortalecimento da moeda americana no exterior. Para quem está fechando o orçamento de 2027, a pergunta certa é: “Quanto custa manter a operação se o dólar ficar nesse patamar e o crédito continuar caro? ”, ou melhor: “Como conseguir caixa neste cenário? ”

O ajuste fiscal precisa impactar positivamente as contas públicas. O texto aprovado no Senado combina medidas de contenção de despesas e aumento de arrecadação, com impacto estimado de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027 (saldo das receitas e despesas antes dos juros da dívida). Entre as medidas estão a possibilidade de bloqueios adicionais de despesas e a redução do limite de crescimento real dos gastos de 2,5% para 2% nos anos em que forem acionadas medidas de contenção. O projeto também mexe em benefícios fiscais e nas regras de compensação de créditos tributários. Para uma empresa que conta com essas compensações no fluxo de caixa, é importante simular o efeito do texto sobre o desembolso mensal de tributos enquanto a Câmara analisa a proposta.

O teste econômico que o mercado quer entender é saber quantas dessas ações serão efetivamente implementadas nos anos seguintes. Uma receita pontual pode ajudar a cumprir a meta de um exercício. Uma despesa que passa a crescer de forma mais lenta muda a trajetória das contas ao longo do tempo. O prêmio de risco exigido para financiar o governo depende dessa trajetória. Quando ele sobe, pode encarecer também as captações de prazo mais longo das empresas, e aqui está o maior risco para o mercado: o risco de crédito, pois os bancos serão mais restritivos para conceder empréstimos. É por isso que é importante analisar a taxa de retorno exigida de uma expansão antes de aprová-la com base na expectativa de juros menores.

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Dólar, inflação e poder de compra. A alta da moeda americana pode encarecer máquinas, componentes eletrônicos, insumos químicos e outros itens importados. O repasse ao consumidor varia conforme os estoques, os contratos e a capacidade de cada setor de reajustar preços. Uma distribuidora que repassa todo o aumento pode perder volume e, se escolher absorver toda a diferença, pode vender a mesma quantidade com menos margem, fórmula para aumentar o endividamento em um mundo caro. Antes de fazer um reajuste geral, simule o efeito sobre as margens de contribuição e o volume de cada linha de produtos. O cliente que aceita pagar mais pela entrega imediata pode reagir de outra forma ao aumento de um item que encontra em cinco fornecedores chineses com preços menores.

O câmbio também está na nota fiscal do fornecedor brasileiro. Uma indústria pode comprar tudo em reais e ainda carregar exposição ao dólar por meio de resinas, fertilizantes, componentes ou fretes contratados pelos seus fornecedores. Peça à equipe de compras que identifique quanto do custo de cada insumo crítico está ligado ao câmbio, quando o reajuste entra em vigor e quanto tempo o comercial leva para renegociar os contratos de venda. É nesse intervalo que a empresa precisa financiar a diferença de custos, porque aqui reside o verdadeiro desafio de preservar o caixa. Em alguns casos, negociar entregas fracionadas e uma regra de reajuste é mais vantajoso do que comprar seis meses de estoque e pagar juros altos para produtos que têm pouca saída. As empresas precisam entender que não temos ainda uma sinalização de juros menores.

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Dívida e capital de giro. Uma parcela de US$ 1 milhão, sem proteção cambial, exige R$ 368 mil a mais se o dólar passar de R$ 5,50 para R$ 5,868. O mesmo raciocínio vale para um pedido de importação já contratado. Analise as dívidas, os pagamentos a fornecedores e as receitas em dólar por data de vencimento. Uma exportadora pode ter proteção natural se os recebimentos coincidirem com os desembolsos. Para o varejista que compra em dólar e vende parcelado em reais, a pressão vem de dois lados: a reposição fica mais cara e o dinheiro demora a voltar. Se a inadimplência também subir, a venda que parecia rentável pode consumir caixa.

Juros altos mudam as prioridades dos investimentos. O Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano na reunião de novembro. Se a desvalorização do real persistir e pressionar as expectativas de inflação, a margem para reduzir os juros pode ficar menor. Analise três cenários de câmbio, juros e inadimplência no seu planejamento para o próximo ano e faça a conta do caixa mínimo, das margens por produto e do impacto dos juros nos vencimentos da dívida por mês. Uma expansão que depende de refinanciamento precisa ser comparada com projetos que liberam caixa. Seu maior risco em um mundo caro é investir sem ter dinheiro suficiente para o curto prazo.

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A China entra no seu planejamento como risco ou oportunidade — depende da sua atitude. O dólar mais caro pode elevar o preço do importado no Brasil, mas a vantagem de um concorrente chinês pode vir do custo de fabricação, da escala, da velocidade de lançamento ou da capacidade de combinar hardware e software. Impossível competir com a China e impossível entregar valor ao mercado com um mundo caro e dólar alto. Tenha a China como parceira e melhore as suas margens; todas as montadoras de carros estão fazendo isso.

Entenda: o maior erro que vejo nas empresas é olhar apenas para dentro e esperar que o mercado se ajuste ao seu estoque, à sua estrutura e ao seu prazo. O cliente compara preços no celular, usa inteligência artificial para pesquisar alternativas e muda de fornecedor quando encontra uma oferta melhor. No planejamento para o próximo ano, analise a exposição ao dólar, a necessidade de capital de giro e os produtos mais vulneráveis à competição chinesa. Tomar essas decisões enquanto a empresa tem caixa permite negociar melhor, investir em produtividade e aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Faça as contas também com o regime de mudança da escala 6×1 e da adequação à reforma tributária. Evite tomar decisões analisando apenas pontos isolados; o mundo está turbulento e conectado demais para decisões com análises incompletas. O capitalismo definitivamente não pede permissão; adaptar-se a esta nova economia é fundamental, porque a barra subiu para todo… mundo!