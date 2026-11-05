A verdadeira pergunta antes de escolher onde guardar o dinheiro
O maior roubo de criptomoedas da história ocorreu via LinkedIn e não por falha no código
O cofre de US$ 6,3 bi abriu por uma vaga de emprego. O maior roubo de criptomoedas da história, levado da Binance em cerca de 20 minutos, não começou no código, e sim no LinkedIn. Um engenheiro da equipe de carteiras foi abordado por falsos recrutadores, passou por falsas entrevistas e executou uma “tarefa” que abriu caminho para os invasores acessarem os sistemas que guardam os ativos dos clientes.
A lição aqui é valiosa e não precisa ser paga por sua empresa ou por você também. Um profissional em busca de vaga e uma ferramenta de IA com acesso demais formaram uma porta de entrada.
Quem tem a chave, e quem vigia quem tem a chave?
A resposta nunca é só tecnológica. São as pessoas e a cultura que elas seguem, incluindo a que sua empresa constrói diariamente. Para o investidor, o dinheiro inteligente vai para quem prova governança, e governança começa na cultura: equipes treinadas para desconfiar, acessos separados e IA auditada. Seus fornecedores estão preparados para o teste? E sua empresa?
*Marcela Silveira é CEO da SM Partner, um ecossistema de investimentos, estrategista, conselheira e engenheira de telecomunicações. Tem mais de 18 anos de experiência executiva em tecnologia, com passagens por IBM e Oracle, e atua com governança, Smart Money e construção de valor em empresas