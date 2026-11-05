A verdadeira pergunta antes de escolher onde guardar o dinheiro

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

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O maior roubo de criptomoedas da história, de US$ 6,3 bilhões na Binance, não foi um ataque de código, mas sim um sofisticado golpe de engenharia social via LinkedIn. Falsos recrutadores enganaram um engenheiro, que, em uma “tarefa”, abriu acesso crucial aos sistemas. A lição é clara: a segurança vai além da tecnologia, focando na cultura e nas pessoas. A governança exige equipes treinadas e sistemas auditados.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O cofre de US$ 6,3 bi abriu por uma vaga de emprego. O maior roubo de criptomoedas da história, levado da Binance em cerca de 20 minutos, não começou no código, e sim no LinkedIn. Um engenheiro da equipe de carteiras foi abordado por falsos recrutadores, passou por falsas entrevistas e executou uma “tarefa” que abriu caminho para os invasores acessarem os sistemas que guardam os ativos dos clientes.

A lição aqui é valiosa e não precisa ser paga por sua empresa ou por você também. Um profissional em busca de vaga e uma ferramenta de IA com acesso demais formaram uma porta de entrada.

Quem tem a chave, e quem vigia quem tem a chave?

A resposta nunca é só tecnológica. São as pessoas e a cultura que elas seguem, incluindo a que sua empresa constrói diariamente. Para o investidor, o dinheiro inteligente vai para quem prova governança, e governança começa na cultura: equipes treinadas para desconfiar, acessos separados e IA auditada. Seus fornecedores estão preparados para o teste? E sua empresa?

*Marcela Silveira é CEO da SM Partner, um ecossistema de investimentos, estrategista, conselheira e engenheira de telecomunicações. Tem mais de 18 anos de experiência executiva em tecnologia, com passagens por IBM e Oracle, e atua com governança, Smart Money e construção de valor em empresas