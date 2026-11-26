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A invasão dos produtos chineses e a ascensão da inteligência artificial impõem uma nova dinâmica ao capitalismo. Em um mercado onde a fidelidade do consumidor acabou e a conveniência dita o jogo, saiba por que adaptar seu modelo de negócios se tornou indispensável para continuar relevante.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Da concessionária ao restaurante do bairro, a concorrência chinesa e a inteligência artificial estão mudando a forma de fazer negócios. As empresas precisam adaptar seus negócios à nova economia.

Quando vejo a reação ao avanço dos carros chineses, lembro-me da briga entre o Uber e os táxis. O Uber começou a ganhar espaço porque organizou melhor a vida das pessoas com relação à locomoção. Você abria o aplicativo, via o preço da corrida, escolhia a categoria e sabia em quanto tempo o carro chegaria. Se tivesse de sair às sete da manhã, já podia se programar. Foi o suficiente para muita gente experimentar e gostar.

Os taxistas protestaram e a disputa chegou à Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu que proibir ou restringir o transporte por motoristas de aplicativo viola a livre iniciativa e a livre concorrência. Enquanto se discutia quem tinha o direito de levar o passageiro, o passageiro já estava decidindo com quem queria andar.

Hoje, eu praticamente deixei de pegar táxi. Nos trajetos que faço pelo Brasil, o atendimento no Uber costuma ser melhor e o preço, mais baixo. Quando aparece um serviço mais conveniente e mais barato, vem à tona uma verdade que muitas empresas preferem esquecer: “Não existe cliente fiel”.

Quem manda no mercado são os consumidores, e eles estão gostando dos carros chineses. Em outubro, o BYD Dolphin Mini liderou os emplacamentos de eletrificados no Brasil, com 8. 432 unidades, segundo dados da ABVE. Agora imagine a cena na concessionária: o comprador chega com a proposta de outra marca no celular, compara a prestação, olha os equipamentos e pergunta pela garantia. Quanto vale dizer “a nossa marca está no Brasil há décadas” quando o cliente está perguntando qual é o valor, e não apenas o preço do que você está oferecendo? Anote aí: preço é como o cliente adquire o seu produto; valor é como ele percebe o seu produto para pagar um preço maior. A forma de gerar valor está mudando, e as empresas precisam perceber isso.

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O Magazine Luiza passou a vender produtos importados do AliExpress em seu site e colocou itens do próprio estoque à venda na plataforma chinesa. A empresa encontrou um jeito de vender para um público maior aumentando o ecossistema. Se o novo canal traz compradores que a loja física dificilmente alcançaria, a comissão pode valer a pena. Se apenas transfere para a plataforma a venda que você já faria, ela come uma parte da sua margem. Por isso a IA é importante: fornece dados, e a China fornece escala, novas regras, novas formas de impactar o cliente.

No TikTok Shop, a pessoa pode descobrir e comprar um produto sem sair do vídeo ou da transmissão ao vivo. Uma vendedora de calçados mostra como o sapato fica no pé, responde às dúvidas e fecha o pedido na hora. Já no Mercado Livre, o lojista pode usar IA para criar imagens e vídeos para seus anúncios. Isso facilita colocar o produto na frente do público.

No iFood, a inteligência artificial ajuda a organizar a logística da entrega. Para quem está em casa, isso se transforma em uma informação simples: a previsão de quando chega a comida. Para a pizzaria do bairro, significa competir com restaurantes cujos preços o cliente consegue comparar na mesma tela do celular — ou seja, logística importa. Se ela entra no aplicativo e recebe mais pedidos no sábado à noite, precisa saber até onde a cozinha precisa se adequar. Uma pizza que chega fria pode custar a irrelevância. A decisão pode ser reduzir o cardápio no horário de pico, ajustar o raio de entrega ou mudar o cronograma de prazos. Cada uma dessas escolhas afeta a operação e as margens, mas, novamente, todas essas decisões são feitas com base em dados, e a IA transforma isso em informações para as empresas serem mais competitivas. Usar IA não é apenas usar as ferramentas, é pensar no modelo de negócios.

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Entenda: o capitalismo é um sistema econômico em permanente transformação, no qual a alocação de capital, a produtividade, a inovação e as preferências dos consumidores redefinem a competitividade das empresas. Estamos diante de uma mudança impactante na economia, provocada pela capacidade chinesa de produzir em escala e pela evolução da inteligência artificial. Essas duas forças estão alterando a formação dos preços, as barreiras de entrada, a distribuição das margens e, principalmente, a capacidade das empresas de gerar valor para os clientes.

Durante décadas, a localização geográfica, o produto e a tradição da marca representaram importantes vantagens competitivas. Na nova economia, esses atributos precisam ser reavaliados. A informação está mais democratizada, os mercados estão mais integrados, os consumidores possuem maior poder de comparação e a tecnologia está reduzindo o tempo necessário para desenvolver e distribuir produtos e serviços, o que chamo de “mesmice de qualidade”. O que antes representava uma vantagem competitiva sustentável pode se transformar em um modelo de negócio oneroso, com baixa produtividade e remuneração insuficiente para gerar caixa.

A expansão econômica chinesa está redefinindo as referências internacionais de preço, qualidade, escala e velocidade. A inteligência artificial, por sua vez, está modificando a estrutura de custos, a produtividade do trabalho, a capacidade analítica e a velocidade das decisões empresariais. A combinação desses fatores está criando uma nova dinâmica concorrencial, na qual a capacidade de adaptação do modelo de negócios passa a ser determinante para a preservação das margens, da geração de caixa e do valor das empresas.

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Por isso, as empresas precisam dedicar mais tempo à compreensão das mudanças do capitalismo. Não basta acompanhar os indicadores econômicos tradicionais, analisar demonstrativos financeiros ou monitorar os concorrentes habituais. É necessário separar sazonalidade de tendência, entender quais atividades econômicas estão perdendo relevância, quais competências estão sendo valorizadas e como as novas tecnologias estão modificando os hábitos dos consumidores na hora de pagar por determinados produtos e serviços.

Na nova economia, a qualidade da leitura de cenários determina a qualidade da alocação de capital. Uma interpretação equivocada dessas mudanças pode comprometer investimentos, reduzir o retorno para o acionista e destruir valor empresarial. O grande desafio da gestão contemporânea é perceber essas transformações antes que elas apareçam na demonstração de resultados, porque, quando a perda de competitividade se materializa nos números, o endividamento passa a ser uma opção, e essa opção é a mais cara de todas. Anote aí: “O dinheiro mais caro é aquele que você não tem”.

Enquanto você analisa por que o cliente deveria continuar comprando de você, ele já abriu o aplicativo, comparou os preços e fez a sua escolha.

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Mensagem principal: o capitalismo está mudando, e ele é impessoal. O capitalismo premia quem gera valor e torna obsoleto quem ignora as suas regras — ou as novas regras. Tenho certeza de que a China e a IA mudaram a forma como você enxerga o mercado; a questão é analisar se existem mais riscos ou oportunidades. Esse desafio é para todos, mas o capitalismo definiu uma nova regra: não existe mais espaço para amadores!

Por Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner.