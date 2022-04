Por uma mulher negra na Suprema Corte brasileira

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

Ao celebrar a aprovação pelo Senado da República da nomeação de Ketanji Brown Jackson para juíza da mais alta corte de Justiça, o presidente americano Joe Biden, que a indicou e nomeou, afirmou, com razão, que a chegada da primeira mulher negra na Suprema Corte, além de um momento histórico, era mais um passo para refletir a diversidade dos Estados Unidos.

Conhecidamente marcado por um passado escravocrata e uma política oficial de apartheid racial, os Estados Unidos ao longo de sua história têm se esforçado na busca dos valores universais da igualdade e dignidade humana dos negros e trabalhado intensa e exaustivamente para substituir a ideologia de separados mais iguais, por iguais ainda que diferentes.

Por isso, surpreendente e inexplicavelmente, apesar da resistência e mesmo alto grau de hostilidade e violência social, o racismo estrutural americano consegue realizar proezas, e, ao mesmo tempo em que mostra suas garras e enfatiza sua destrutividade, consegue ser mais assertivo e produzir melhores e importantes entregas a favor dos negros americanos do que a democracia racial brasileira.

Se George Floyd de um lado é a manifestação viva da sua expressividade, a vice-presidenta Kamala Harris, o Secretário de Defesa Lloyd Austin, o ex-presidente Barack Obama, os ex-secretários de Estado Condoleezza Rice e Colin Powell, todos negros, são justamente a face definitiva do compromisso e do interesse da sociedade americana de promover o enfrentamento ao racismo e produzir as mudanças que a igualdade e a diversidade exigem.

Ketanji Brown Jackson se junta ao também negro Clarence Thomas nomeado por George Bush, em 1991, e se torna a terceira dos negros na história da Corte, mantendo a tradição inaugurada por Thurgood Marshall, primeiro negro nomeado pelo presidente Lyndon Johnson em 1967. Somado a forte e ampla presença de juízes negros nas demais instâncias do Judiciário americano e considerando que os negros representam 13% da população, a constatação é que nos Estados Unidos, marcado por forte e aberto racismo e intensa e profunda exclusão racial, é possível avançar.

No Brasil, de 54% de negros, o Censo/2021 do Conselho Nacional de Justiça indica que o percentual de negros na magistratura é composto por 8,9% de homens e 8,9% de mulheres negras. Também, que existe tribunal que não possui juiz ou juíza negros; que 30% dos magistrados omitiram ou evitaram declarar sua cor ou raça, enquanto alguns tribunais sequer responderam a determinação. Considerando, ainda, que nenhum dos atuais onze ministros é negro, junto com o desafio estamos diante de uma janela de oportunidades para corrigir o curso histórico do nosso Judiciário e, em homenagem à justiça, à igualdade e à diversidade, nomearmos uma mulher negra para a Suprema Corte Brasileira.