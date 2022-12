Por um Tribunal de Justiça antirracista

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

A situação da exclusão do negro na Justiça é tão grave e desesperadora que, além de instituir cotas para negros nos concursos públicos da magistratura, o CNJ institui agora, o Pacto para Equidade Racial no Poder Judiciário. Assinado pela presidente Rosa Weber, o mecanismo pretende reunir esforços do poder judiciário, dos integrantes do sistema de justiça, do governo e da sociedade civil, a fim de aprofundar, consolidar e tornar eficiente e resolúvel a inclusão e presença de profissionais negros no poder judiciário.

As avaliações constantes do Relatório para Igualdade Racial no poder judiciário, realizado pela corte, e também da pesquisa Resultados das Cotas no Poder Judiciário realizado pelo Instituto DataZumbi da Universidade Zumbi dos Palmares constataram falhas, impropriedade e obstáculos insuperáveis, que impedem o preenchimento da porcentagem de negros nas cotas de 20% instituída para a magistratura. Destacam-se entre os principais obstáculos a baixa demanda de quadros qualificados de forma consistente para participar dos certames, a resistência de parte do sistema de justiça à implementação integral da lei e as fraudes no sistema de heteroidentificação.

Todavia, sua mais consistente fragilidade é a não previsão de aplicação da medida na segunda instância e nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e mesmo para os quadros do Conselho Nacional de Justiça. Somando-se a isso a alta desaprovação dos candidatos nos concursos, os poucos concursos disponibilizados, os negros alcançariam os 20% das cotas na magistratura somente em 2044, e, tão somente na primeira instância. Certamente, algo inconcebível, injustificável e que jogaria o propósito da medida de enfrentar os efeitos do racismo e da discriminação racial na justiça por terra. A situação ganha ares de desânimo, se tivermos em conta que a lei que a regula finaliza sua vigência de dez anos, em 2024.

Contudo, nem tudo parece totalmente perdido. Em São Paulo, a Ordem dos advogados acendeu uma luz no final do túnel e saiu na frente no enfrentamento do seu principal desafio. Depois da aprovação de cotas para negros nas chapas e na estrutura de gestão, apresenta de forma inédita e pioneira a aprovação de cotas para negros nas listas sêxtuplas a serem selecionados para a lista tríplice pelo Judiciário enviar para escrutínio do governador na escolha dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça. Um salto vigoroso para promover a inclusão de profissionais negros do direito na segunda instância da magistratura, pois, além de responder frontalmente ao desafio, a medida corajosa e revolucionária construiu uma solução prática e funcional para superar os limites embutidos na operação da legislação e da burocracia do sistema de justiça.

A palavra final agora está com o Tribunal de Justiça de São Paulo que analisa a lista sêxtupla enviada pela OAB/SP contando com dois advogados negros de grosso calibre para montagem da definitiva lista tríplice a ser encaminhada ao governo Rodrigo Garcia para veredicto final.

Se o Tribunal de Justiça de São Paulo, com três desembargadores autodeclarados negros dentre seus 360, no estado com 15 milhões de negros – o maior do país – se associar às preocupações e angústias do Conselho Nacional de Justiça, dos negros, e do novo sentido de fortalecimento da diversidade, democratização das instituições e enfrentamento e combate ao racismo institucional instalado na sociedade e no poder judiciário como prenuncia o CNJ e seu Pacto da Equidade Racial, estaremos diante de uma grande oportunidade para firmarmos a máxima de que mais do que não ser racista é preciso ser antirracista, inclusivo e fomentador da diversidade étnica e da igualdade entre negros e brancos também na justiça paulista. Com a palavra o Tribunal.

