O talento negro é potência nas empresas de equidade racial

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

Fruto do despojamento e coragem de alguns lá no princípio e de muitos que vieram depois, o grupo de empresas pela equidade racial no país ganhou tração é uma das boas novas da possibilidade de um capitalismo mais consciente e de uma ação empresarial que, sem deixar de olhar o lucro e a rentabilidade, não perde de vista o caráter social da ação corporativa. Reunidas na Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e no Mover – Movimento Empresarial pela Equidade Racial, as 120 empresas brasileiras e multinacionais componentes, além de constituírem o maior movimento desse gênero no Brasil e no mundo, enfatizam de maneira inquestionável seu compromisso ético com valores da dignidade e isonomia, e, principalmente, seu convicto e inexorável comprometimento no enfrentamento ao racismo e na promoção das ações afirmativas de inclusão, de empoderamento do talento negro e de valorização da diversidade racial corporativa.

Com as interações e trocas de experiências, produção de diagnósticos qualificados, construção cocriada, avaliação, medição e aprimoramentos dos processos, formação de massa crítica e consolidação de espirito de corpo, os presidentes e suas empresas da equidade racial tornaram-se confiantes, seguros, assertivos e encorajados para avançarem e mesmo ousarem diante das janelas de oportunidades construídas e consolidada aos dos anos da vivência.

Nessas empresas tornou-se imperativo a instalação dos grupos de afinidade racial que produzem sensibilização e engajamento, das vice-presidências que referenciam e dão suporte ao alcance das metas, das diretorias de diversidade para gerirem o projeto estratégico de diversidade, dos bônus atrelados a alcance dos objetivos e metas de inclusão e consolidação dos pilares raciais. Nessas empresas, da mesma forma, tornou-se obrigatório o alcance de metas de contratação, promoção e manutenção dos recursos humanos, assim como os programas de estágios e trainees para jovens negros, como no caso da Magalu, Vivo e Basf. Sem contar a promoção de letramento racial para colaboradores e cadeia de fornecedores.

Aprofundou-se, ainda, o equilíbrio estético na propaganda e publicidade, o fortalecimento das compras corporativas e investimentos na educação, formação tecnológica e no empreendedorismo de startups de jovens e profissionais negros. E, processualmente, o estabelecimento de cláusula contratual de obrigatoriedade do enfretamento e combate ao racismo em toda cadeia de valor. Enquanto o Mover instituiu como meta a contratação de 10 mil profissionais negros nas suas empresas associadas até 2030 e está investindo 50 milhões na sua qualificação, as empresas vinculadas à Iniciativa Empresarial promovem importantes ações de robustecimento dessa importante agenda.

Amanhã, quando se reunirem para ouvirem a voz potente de Graça Machel e conhecer e apresentar os resultados de mais um ano de trabalho, na sede da universidade Zumbi dos Palmares, essas empresas e seu presidente dirão em alto e bom som que o negro é potência, a diversidade racial é valor competitivo, enquanto gerador de riqueza social e lucro corporativo. Dirão de forma inconteste que gente foi feita para brilhar e, como líderes, para transformar.