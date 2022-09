Acorda Lula: Nomeie antecipadamente seus ministros negros de alta patente

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

No exato momento que o mundo se associa as dores dos britânicos pelo passamento da sua extraordinária e longeva rainha e assistem o apagamento e a destronização de um símbolo potente, grandioso e luminoso do passado, da mesma forma assistem assombrados a instalação dos novos símbolos e potências do presente, predestinados a construir e consolidar o novo futuro; o novo normal.

Na terra da Rainha, que colonizou grande parte da África e escravizou milhões de negros, e onde se debatem na atualidade as denúncias e mecanismos de enfrentamento e combates a exclusão, invisibilidade a inferiorização promovidas pela racismos e a discriminação racial, os dois novos símbolos erigidos do passo adiante são os ministros negros Kwasi Kwarteng, das Finanças, e James Cleverley, das Relações Exteriores e Chanceler.

Na Inglaterra, onde os negros representam tão somente 15% dos britânicos e cujos mandatários sempre foram representados pela elite dos brancos de olhos azuis, a sensibilidade, o pragmatismo e estratégia política da nova primeira ministra empossada Liz Truss passará a incluir no cardápio a partir de agora os negros de olhos pretos.

Assim como os Estados Unidos, onde a vice-presidente é uma mulher negra, o secretário de Defesa, uma ministra e um ministro da Suprema Corte e o ex-presidente e a ex-primeira-dama são negros, a chegada dos dois novos ministros negros no gabinete da primeira-ministra apontam que negros competentes e competitivos nunca faltaram nos dois países, bastando tão somente a vontade política e o compromisso democrático com o valor da representação plural e diversa.

Liz aprendeu rapidamente a importância, potência e disruptividade do símbolo, e, por meio da ousadia e pioneirismo, fortalece nos súditos que ficarão saudosos da Rainha e ainda simpáticos ao primeiro ministro que sai, a força da sua convicção, independência, determinação, coragem e autonomia. Sem dizer a simpatia aos olhos de todos de acolher e prestigiar a diferença, promover a inclusão e democratizar a participação política.

Aliás, vai ser curioso e interessante ver Putin, Xi Jinping e a rapaziada contrária as urnas no Brasil bater continência para os blackpeople de alto escalão americanos e ingleses. E continuará incompreensível que aqui no Brasil ninguém e muito menos Lula, o presidente que mais fez pelos negros se mantenham surdos e cegos a força e o voto de 54% dos brasileiros.

Lá como cá o que vai enterrar o passado e apresentar o futuro é o símbolo do novo, do diferente, do pragmático, do justo e da coisa inteligente e certa a fazer. Que me desculpem os marqueteiros, mas no momento em que o mundo respira e aspira pelo novo, pelo diverso e pelo plural, no momento em que as candidaturas negras no brasil superam a dos brancos; no momento em que os negros estão ávidos por distinção, e no momento em que os brancos fazem mea culpa e debatem a reparação dos privilégios da branquitude, a melhor estratégia e pragmatismo que pode assegurar a vitória das forças progressistas é antecipar e anunciar quantos e quais serão os ministros negros de alta patente.

