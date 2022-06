Zenaide Maia: “Pense no privilégio que é ser banqueiro no Brasil!”

“Não sou a favor de se passar calote em dívida, mas eu acho que está na hora de quem leva mais de 40% do orçamento deste país sentar com o Congresso Nacional para discutir por que as despesas financeiras estão levando 40% do orçamento, ou seja, asfixiando a Saúde, a Educação, e não deixando nada para o Estado brasileiro investir em infraestrutura, para gerar emprego e renda. Os bancos acham pouco praticarem juros de até 400% nos cheques especiais e nos cartões de crédito, fazendo uma verdadeira extorsão, e ninguém questiona esse pagamento de despesas financeiras que leva mais de 40% do orçamento. Vamos acordar! Por que 40%? Por que não negociamos 30% ou 20%? Não é passar calote (…) Quem mais leva o dinheiro do orçamento deste país não se senta nem à mesa para negociar. Pense no privilégio que é ser banqueiro no Brasil! Faz uma extorsão do povo brasileiro, cobrando esses juros vergonhosos — vergonhosos esses juros — e ainda tem mais de 40% do orçamento, retirando recursos da Educação, da Saúde, da Segurança Pública e da Assistência Social.”

(Zenaide Maia, senadora pelo Pros do Rio Grande do Norte.)