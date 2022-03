William Barr: “O governo do México perdeu o controle do país”

“Estive ali [no México] um par de vezes para ver se podíamos endurecer a coluna vertebral do presidente [Manuel López Obrador], que acredita em abraços, não em balas, e está perdendo. Eles [o governo mexicano] perderam o controle do país. Os cartéis de tráfico de drogas têm dezenas de bilhões de dólares à sua disposição. Podem corromper a quem queiram e têm exércitos. Literalmente, exércitos que são cada vez mais paramilitares, vestidos como militares e com veículos blindados. O que sempre me preocupou é que o governo do México acabe compartilhando a soberania com os cartéis e chegue a um modus vivendi com eles. Nos EUA não temos controle sobre esse território e, agora, perdemos o controle da fronteira.”

(William Barr, ex-agente da CIA, ex-procurador-geral dos Estados Unidos nos governos de George H. W. Bush e de Donald Trump e advogado do Partido Republicano.)