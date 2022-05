Vladimir Putin sobre a expansão da Otan: “Vamos reagir”

“A Rússia não tem problemas com esses Estados [Finlândia e Suécia, que decidiram integrar a aliança militar Otan]. Portanto, a expansão através destes países não cria uma ameaça direta à Rússia, mas a expansão da infraestrutura militar nesses territórios certamente causará nossa reação de resposta. E qual ela será, vamos analisar com base nas ameaças que serão criadas para nós. Basicamente, está sendo criado um problema do nada, vamos reagir a ele de forma correspondente. Está sendo criado um problema completamente artificial, visto que isso está sendo feito para beneficiar os interesses da política externa dos Estados Unidos. Em geral, a Otan está sendo usada como um instrumento da política externa essencialmente de um país, de forma bastante persistente, hábil e bastante agressiva, [o que] exacerba o já difícil ambiente de segurança internacional. A Ucrânia também é o único país em que o neonazismo é incentivado. Mas em nenhum lugar são glorificados nazistas a nível estatal, em lugar nenhum, e em nenhum dos países civilizados os órgãos governamentais incentivam marchas neonazistas com tochas, com simbolismo neonazista. Infelizmente, em um país nosso vizinho, na Ucrânia, há muito que se observa um neonazismo desenfreado, ao qual alguns dos nossos parceiros do chamado Ocidente têm fechado os olhos, ou seja, têm incentivado na prática essa atividade. Tudo isso é acompanhado por um surto sem precedentes de russofobia raivosa nos chamados países civilizados e politicamente corretos da sociedade ocidental.”

(Vladimir Putin, presidente da Rússia, aos aliados que governam a Bielorrússia, a Armênia, Cazaquistão, Quirguizistão e Tajiquistão, integrantes da aliança militar regional, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Putin não deu pistas sobre “a resposta” à expansão da Otan no Leste da Europa. Mês passado, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Putin, disse que a Rússia poderia ampliar suas bases territoriais de armas nucleares e de mísseis hipersônicos, caso a Finlândia e a Suécia se associassem à Otan.)