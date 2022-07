“É preciso ter, de fato, um Ministério da Educação que tenha meta de melhorar a qualidade na educação infantil, no ensino fundamental e médio. O MEC, desde o PT, olha a universidade. É desproporcional o que se gasta e o que se foca no Brasil entre universidade e primeira infância. Temos que trabalhar mais nas linhas básicas mesmo, há um atraso muito grande (…) A gente, em relação à OCDE [grupo de 36 países, a maioria de alta renda], tem um bom nível de gasto em educação, mas precisa reformular a gestão (…) A ideia é azeitar a relação com os Estados para focar na formação de capital humano. O Brasil não vai dar salto de produtividade, depois do bônus demográfico, sem investimentos sérios na formação de capital humano. Olhando modelos do Ceará, de Teresina, de Pernambuco no ensino médio, e do Espírito Santo, temos vários exemplos de sucesso. E, claro, vamos testar coisas mais ousadas, como uma nova carreira para professor, [com] dedicação de 40 horas em uma mesma escola. É um processo de longo prazo, mas o longo prazo começa hoje.”

(Elena Landau, coordenadora do programa de governo da candidata presidencial do MDB, Simone Tebet, a Fabio Graner, do portal Jota.)