União Europeia: “Vamos nos lembrar de quem não está do nosso lado”

“Vamos nos lembrar de quem não está do nosso lado. Não vamos a abandonar a defesa de nossos direitos humanos e liberdade porque somos mais ou menos dependentes da Rússia (…) Ninguém pode olhar para o lado quando uma potência agride sem justificativa alguma um vizinho muito mais fraco; ninguém pode invocar a resolução pacífica dos conflitos; ninguém pode pôr no mesmo pé de igualdade o agredido e o agressor; e nos lembraremos daqueles que neste momento solene não estejam do nosso lado (…) Não podemos seguir confiando que apelar ao estado de direito e desenvolver relações comerciais vão converter o mundo num lugar pacífico (…). As forças do mal seguem vivas e diante delas temos que demostrar uma capacidade de ação muito mais poderosa, muito mais consistente e muito mais unida do que a que temos sido capazes de fazer até agora.”

(Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia e representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, ontem, no Parlamento Europeu.)