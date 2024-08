Um fenômeno eleitoral: o caso do prefeito recordista em rejeição

Caso incomum nessa temporada eleitoral: o prefeito José Pessoa Leal alcançou 79% de rejeição à reeleição em Teresina. É o que mostra pesquisa Quaest realizada no fim de semana e divulgada nesta quarta-feira (28/8) pela TV Clube/Rede Globo.

Doutor Pessoa, como é conhecido, tem 78 anos de idade, metade na política. Médico de profissão, graduado em saúde da família, chegou à prefeitura no início da pandemia, com a experiência de deputado estadual e vereador e depois de transitar por uma dezena de partidos. É candidato a novo mandato pelo Partido da Renovação Democrática (PRD), produto da fusão do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com o Patriota.

É, realmente, um fenômeno eleitoral. Na pesquisa, a rejeição à sua reeleição só é menor do que a crítica à forma como administra a capital do Piauí: 88% de avaliação negativa. Como a margem de erro nesse quesito é de quatro pontos percentuais, o repúdio ao governo municipal varia entre o mínimo de 84% e o máximo de 92%. Ou seja, beira a unanimidade.

Só tem a preferência de cinco em cada cem eleitores da capital, mas insiste na campanha. Ao repórter Alecio Rodrigues, argumentou: “Se o presidente Lula está tendo essa dificuldade, imagine o prefeito…”