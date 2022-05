“TSE conta os votos, não entidade privada ou outra instituição”

“A responsabilidade pelo processo eleitoral cabe a uma Justiça especializada no Brasil, que é a Justiça Eleitoral. A ela cabe a confiança dos brasileiros sobre a higidez do processo de apuração das eleições. Não há motivo, repito, que já próximo das eleições tenhamos esse tipo de questionamento no Brasil. Já está assegurada a votação pelo sistema eletrônico, a confiança institucional e a segurança por parte do Tribunal Superior Eleitoral de que é um sistema que funciona (…) A responsabilidade [da apuração e recontagem de votos] é do TSE. Evidentemente que não cabe a nenhuma entidade privada, ou outra instituição, a participação na contagem e recontagem de votos. Isso é um papel da Justiça Eleitoral. No entanto, é absolutamente legítimo se pretender algum tipo de participação privada, de alguma empresa especializada e dentro de limites, que obviamente não é a contagem dos votos.”

(Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso)