Três partidos à procura de um candidato

Se vai dar certo, nem eles sabem, mas continuam tentando. Líderes do União Brasil (fusão do PSL e DEM), MDB e PSDB combinaram chegar à quarta-feira 1º de junho com um candidato único à Presidência da República.

Não têm nome definido, embora tenham dois aspirantes no páreo, a senadora Simone Tebet (MDB) e o governador João Doria (PSDB). Mas acham que têm tempo suficiente para um acordo. União Brasil sondou Joaquim Barbosa, ex-juiz e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, conhecido pela atuação como relator do caso Mensalão, no governo Lula.

Hoje, esse trio de partidos soma 29% dos votos disponíveis no plenário da Câmara, com 149 deputados, e 35% do Senado, com 29 senadores.

Juntos, possuem um caixa de R$ 1,7 bilhão para financiar seus candidatos na eleição deste ano — fatia equivalente a 36% do volume de dinheiro público destinado ao fundo eleitoral (R$ 4,9 bilhões). Ao grupo deve se juntar o Cidadania, em processo de fusão com o PSDB.

Tentaram criar uma federação, aliança eleitoral ao velho estilo de coligação ou um bloco parlamentar para funcionar a partir de 2023. Não deu certo.

Resolveram continuar conversando sobre a construção de uma ponte para o futuro da centro-direita no Congresso.

Miram no Congresso de 2023. O objetivo é organizar, sob qualquer formato, uma força parlamentar capaz de se contrapor ao agrupamento que hoje predomina nos plenários da Câmara e do Senado, o agrupamento conhecido como Centrão.

PP e o PL, na coordenação do Centrão, passaram a comandar votações, verbas orçamentárias e o governo de Jair Bolsonaro, agora candidato à reeleição pelo PL.

União Brasil, MDB e PSDB querem se distinguir. Planejam reunir votos suficientes para influir na eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado no ano que vem.

Esboçam um embate dentro da ala de centro-direita pelo domínio de áreas-chave num Legislativo que, hoje, aposta no aumento do próprio protagonismo, com avanço contínuo no controle do orçamento — não importa quem seja eleito presidente.

Candidato próprio, comum, pode ajudar nessa rota, principalmente se conseguir demonstrar viabilidade eleitoral no eleitorado indeciso — estimado em um terço. Para entrar no páreo, precisam vencer dois obstáculos: encontrar o candidato comum e vencer o relógio, resta muito pouco tempo.