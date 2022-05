Três mensagens do Judiciário a Bolsonaro e ao Congresso no mesmo dia

Ontem, o Supremo Tribunal Federal definiu uma fronteira constitucional da liberdade de expressão: não há direito absoluto.

Em consequência, limitou a imunidade dos parlamentares às manifestações, atos e declarações vinculadas ao mandato.

Não existe proteção jurídica a deputados e senadores que dela usam e abusam para ações puníveis como crime.

O argumento foi apresentado pelo juiz Gilmar Mendes, ao relatar um caso de injúria e difamação contra o senador Jorge Kajuru, do Podemos de Goiás, acusado de ofensas em redes sociais por dois adversários goianos, Vanderlan Cardoso, senador pelo PSD, e o ex-deputado federal Alexandre Baldy, do PP.

“Ainda que se garanta ampla liberdade de expressão”, disse, “nos casos de abusos ou usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa [a imunidade] para a ofensa a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade”.

O senador agora é réu. Em outubro de 2020, o relator das queixas-crime era Celso de Mello. Ele recomendou o arquivamento, por entender que as manifestações de Kajuru em redes sociais estavam relacionadas ao papel fiscalizador típico dos parlamentares e, assim, estariam cobertas pela imunidade parlamentar.

Mello se aposentou antes da conclusão do julgamento na Segunda Turma do STF, o que ocorreu ontem com os votos decisivos de Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. A tese de Mello sobre imunidade parlamentar ampla, inclusive nas redes sociais, foi defendida somente por André Mendonça.

Kajuru está sujeito a outros processos. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra o senador por “graves acusações” contra o juiz Gilmar Mendes numa entrevista à rádio Jovem Pan, em meados de 2020.

Continua após a publicidade

Com a decisão de ontem, o Supremo não só avança na jurisprudência sobre a inexistência de um direito absoluto de liberdade de expressão, como, também, reafirma limitações à imunidade parlamentar.

Na prática, os juízes reeditaram a mensagem ao Congresso e ao governo transmitida na condenação do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, duas semanas atrás. Ele foi sentenciado a oito anos e nove meses de prisão por crimes contra o regime democrático e ameaças a juízes do Supremo e seus familiares.

O deputado recebeu indulto do amigo e aliado Jair Bolsonaro, mas deverá ficar inelegível e impedido de ocupar cargo ou função pública. Como o tribunal ainda não julgou o indulto de Bolsonaro, o processo de Silveira continua.

Ontem, ele foi novamente punido pelo juiz Alexandre de Moraes: multa de R$ 405 mil “por desrespeito” sucessivo às ordens judiciais, entre elas a determinação de uso permanente de tornozeleira eletrônica. A decisão, observou Moraes, não tem “qualquer relação com a concessão do indulto”.

Enquanto o Supremo, em Brasília, decidia sobre o caso do senador Kajuru e multava o deputado Silveira, no fórum central de São Paulo a juíza Luciana Biagio Laquimia despachava numa ação apresentada por Abraham Weintraub, outro aliado de Bolsonaro, ex-ministro da Educação e agora candidato ao governo paulista.

Weintraub reivindicava indenização por danos morais de Guilherme Boulos, candidato a deputado federal pelo PSol. Alegava ofensas em rede social.

A juíza da 17ª Vara Cível recusou o pedido, com o argumento de que o ex-ministro de Bolsonaro “tem fama pública e notabilíssima de reputar seus opositores ‘vagabundos’, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim se expressando publicamente”. Numa reunião ministerial, em abril de 2020, Weintraub disse o seguinte: “Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.”

A juíza escreveu ontem: “O autor [Weintraub] mantém um padrão de conduta público que pouco preza pelo respeito a nichos de seus semelhantes e à respeitabilidade da Justiça, da qual a Suprema Corte simbolicamente representa o ápice.” Condenou-o a pagar os custos do processo e os advogados do adversário político.

Foi uma jornada de mensagens públicas do Judiciário. Não se pode afirmar que tenham sido coordenadas. Porém, na Praça dos três Poderes, em Brasília, é difícil encontrar alguém que acredite em coincidências.