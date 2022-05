“Temos esperança de convencer Doria de que somos o melhor nome”

“Você consegue lembrar o nome de cinco pessoas [na cúpula do MDB] que não queiram minha pré-candidatura à Presidência da República? São três e são sempre os mesmos. Não temos unanimidade do partido, mas temos maioria absoluta. E é mais de 90% do diretório (…) Temos esperança de que até o dia 18 [de maio] conseguiremos convencer o pré-candidato João Doria [do PSDB] de que somos o melhor nome. Se não for dia 18, não vamos desistir. Vamos trabalhar até o dia 30. E, se não for isso, até a convenção. Muita água tem ainda para rolar e o projeto e o processo eleitoral estão apenas começando. Somos convergentes no que é mais importante: apresentar alternativas para o eleitor. Se dentro da frente democrática outro nome surgir, terá o meu apoio, mas eu não serei vice. Abrir mão de ser candidata tendo, mais ou menos, o mesmo índice de intenção de voto e sendo a pré-candidata com a menor rejeição, ser preterida, me faz estar neste palanque, mas abro espaço para que outras pessoas estejam na foto. Não posso desmerecer as mulheres só para dizerem que têm um ‘santinho’ com alguém que usa batom ou saia.”

(Simone Tebet, senadora e candidata presidencial do MDB.)