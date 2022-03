Telegram: “Peço desculpas ao STF, poderemos processar a remoção”

“Em nome de nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal por nossa negligência. Definitivamente, poderíamos ter feito um trabalho melhor. Como resultado, perdemos sua decisão no início de março que continha uma solicitação de remoção de acompanhamento. Felizmente, já o encontramos e processamos, entregando hoje outro relatório ao Tribunal. Estou certo de que, uma vez estabelecido um canal de comunicação confiável, poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos que são ilegais no Brasil.”

(Pavel Durov, dono da plataforma digital Telegram, em comunicado público ontem, pouco depois que Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear o aplicativo.)