🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Tarifaço de Trump contra o Brasil ajudou a aumentar a aprovação de Lula

“O Brasil se negou a mudar as políticas e práticas”, alega chefe de agência de defesa comercial dos EUA

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 23 jul 2026, 13h35
.
Jamieson Greer (à esquerda), chefe da agência de defesa comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), e Scott Besssent, secretário do Tesouro — (Beyza Binnur Donmez/ Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Tarifaço de Trump contra o Brasil ajudou a aumentar a aprovação de Lula Priorizar nos meus resultados Google

Jamieson Greer, chefe da agência de defesa comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), apresentou à Comissão de Finanças do Senado americano a sua versão para o novo tarifaço (de 25%) sobre as exportações brasileiras.

Não houve surpresa: para Greer, o Brasil é culpado por estar sendo sobretaxado. “Apesar dos esforços durante mais de um ano para resolver os problemas através da negociação” — alegou — “o Brasil se negou a mudar as políticas e práticas que prejudicam os trabalhadores, agricultores e empresas dos EUA”.

As tarifas impostas a partir desta quarta-feira (22/7), comentou, se justificam como resposta a uma série de atos comerciais contrários aos interesses dos Estados Unidos.

Siga

Listou situações que a agência de defesa comercial considera motivadoras de punições ao Brasil: “A imposição de barreiras tarifárias injustas às exportações americanas, caso do etanol; (os prejuízos aos) objetivos das empresas tecnológicas americanas; o desmatamento ilegal na Amazônia para fazer com que as exportações brasileiras sejam mais competitivas; e, a leniência na aplicação de leis anticorrupção.”

São razões amplas e genéricas o suficiente para abranger tanto os desequilíbrios pontuais na relação comercial entre os dois países, que é marcada por superávit constante dos Estados Unidos, como também para legitimar a reconstrução do muro de tarifas para produtos de mais de 60 países, entre eles o Brasil.

Continua após a publicidade

Donald Trump ergueu essa muralha comercial no ano passado, com claros objetivos de aumento de arrecadação. A Suprema Corte derrubou por julgar ilegítima a base jurídica utilizada pela Casa Branca. Greer estabeleceu como prioridade a reconstrução desse paredão tarifário. Uma medida do seu êxito é o aval de Trump à autonomia crescente em relação ao secretário de Comércio Howard Lutnick.

.
(./VEJA)

No caso brasileiro, há notável ênfase em aspectos políticos. Greer, por exemplo, sentiu-se incomodado com a rigidez da diplomacia brasileira nas negociações. E Trump, desde o começo, fez questão de vincular as punições comerciais ao Brasil a exigências de proteção política do aliado local, Jair Bolsonaro. Deu errado. Bolsonaro acabou condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a Constituição, entre eles tentativa de golpe de estado.

Continua após a publicidade

Poderia ser apenas uma disputa comercial, mas o governo Trump tem feito questão de usar o tarifaço para interferência indevida na temporada eleitoral brasileira, a favor de Flávio Bolsonaro, candidato do Partido Liberal à presidência da República.

.
(./VEJA)

Ano passado, ele apoiou as sanções dos EUA ao Brasil. No início deste mês foi a uma audiência pública do USTR, em Washington. Não protestou contra novas tarifas a produtos brasileiros, limitou-se a um pedido insólito: adiamento da aplicação das novas tarifas para depois das eleições presidenciais brasileiras.

Continua após a publicidade

Até agora, o efeito foi contrário ao planejado: a ofensiva de Trump contra o Brasil tem ajudado a aumentar aprovação de Lula, que está em campanha pela reeleição. É o que mostra pesquisa do PoderData, do portal Poder 360.

Prevê-se mais um tarifaço (de até 12,5%). Na audiência no Senado, Greer confirmou que logo será divulgada a “resposta final” da agência ao “fracasso dos nossos 60 principais sócios comerciais” na repressão ao comércio de produtos derivados de trabalhos forçados. O Brasil continua no alvo.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Balança Comercial
Campanha Eleitoral
Comércio Exterior
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Exportação
Flávio Bolsonaro
Governo Lula
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Tarifaço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).