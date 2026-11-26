Ler Resumo





Para evitar ser visto como um “pato manco”, após perder o controle do Congresso, Donald Trump intensifica o uso de tarifas comerciais como demonstração de força. A ofensiva deixa no alvo mais produtos brasileiros, como açúcar e aviões da Embraer. O Legislativo dos EUA tem margem mínima para interferência na política de tarifas comerciais. Além disso, os tarifaços se tornaram um negócio, proporcionando arrecadação extraordinária ao Tesouro americano.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Três semanas depois da contundente derrota eleitoral, que lhe custou a perda do controle do Congresso para os adversários do Partido Democrata, Donald Trump se esforça em demonstrações poder. É natural, ele ainda tem dois anos de mandato e não quer ser visto como mais um presidente “pato manco” na Casa Branca.

Trump encontrou nas tarifas comerciais um instrumento de conveniência, manipulável e com múltiplas utilidades.

Uma delas é o efeito doméstico, porque tarifas comerciais são de competência do governo e é mínima a margem constitucional para interferência do Legislativo.

Outra é a reafirmação externa do compromisso de governo com a ruptura do sistema multilateral de comércio construído a partir da IIª Guerra Mundial.

Continua após a publicidade

Essa é a moldura política da nova rodada de uso e abuso do tarifaço no comércio exterior anunciada em Washington, nesta quarta-feira (25/11), que tem como alvo a maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com sobretaxa de até 40% nas importações de produtos da China, União Europeia e Japão, entre outros — e, também, do Brasil, que poderá ser taxado em 10% nas vendas de açúcar e de aviões da Embraer ao mercado americano.

São conhecidos os efeitos dos tarifaços para consumidores americanos. Eles pagam a conta. E esse foi um dos fatores decisivos na derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas no início do mês. Ampla maioria (66%) dos eleitores entende essa política como prejudicial, aprovada apenas por uma fração (21%), mostraram pesquisas da véspera da votação.

Continua após a publicidade

Mesmo com a maioria democrata tomando o controle do Congresso, em mais oito semanas, vai ser complicado limitar o governo republicano no uso e abuso dos tarifaços comerciais. Isso porque se tornaram uma fonte de arrecadação extraordinária.

No ano passado, proporcionaram ao Tesouro cerca de 264 bilhões de dólares, equivalentes a 1,5 trilhão de reais. É sete vezes mais do que os EUA arrecadavam sobre importações uma década atrás — segundo os pesquisadores Diego Marroquín Bitar, do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), e Antonio Ortiz-Mena, da Universidade de Georgetown.

Continua após a publicidade

Trump, aparentemente, deverá atravessar os próximos dois anos demonstrando força com tarifaços comerciais. Isso vai exigir paciência, habilidade e pragmatismo dos governos de países atingidos. Como o Brasil tem feito.