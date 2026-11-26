Tarifaço dá receita bilionária e protege Trump da ingerência do Congresso
Ele deve seguir demonstrando força com tarifas, o que vai exigir paciência, habilidade e pragmatismo dos governos de países atingidos, como o Brasil
Três semanas depois da contundente derrota eleitoral, que lhe custou a perda do controle do Congresso para os adversários do Partido Democrata, Donald Trump se esforça em demonstrações poder. É natural, ele ainda tem dois anos de mandato e não quer ser visto como mais um presidente “pato manco” na Casa Branca.
Trump encontrou nas tarifas comerciais um instrumento de conveniência, manipulável e com múltiplas utilidades.
Uma delas é o efeito doméstico, porque tarifas comerciais são de competência do governo e é mínima a margem constitucional para interferência do Legislativo.
Outra é a reafirmação externa do compromisso de governo com a ruptura do sistema multilateral de comércio construído a partir da IIª Guerra Mundial.
Essa é a moldura política da nova rodada de uso e abuso do tarifaço no comércio exterior anunciada em Washington, nesta quarta-feira (25/11), que tem como alvo a maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com sobretaxa de até 40% nas importações de produtos da China, União Europeia e Japão, entre outros — e, também, do Brasil, que poderá ser taxado em 10% nas vendas de açúcar e de aviões da Embraer ao mercado americano.
São conhecidos os efeitos dos tarifaços para consumidores americanos. Eles pagam a conta. E esse foi um dos fatores decisivos na derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas no início do mês. Ampla maioria (66%) dos eleitores entende essa política como prejudicial, aprovada apenas por uma fração (21%), mostraram pesquisas da véspera da votação.
Mesmo com a maioria democrata tomando o controle do Congresso, em mais oito semanas, vai ser complicado limitar o governo republicano no uso e abuso dos tarifaços comerciais. Isso porque se tornaram uma fonte de arrecadação extraordinária.
No ano passado, proporcionaram ao Tesouro cerca de 264 bilhões de dólares, equivalentes a 1,5 trilhão de reais. É sete vezes mais do que os EUA arrecadavam sobre importações uma década atrás — segundo os pesquisadores Diego Marroquín Bitar, do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), e Antonio Ortiz-Mena, da Universidade de Georgetown.
Trump, aparentemente, deverá atravessar os próximos dois anos demonstrando força com tarifaços comerciais. Isso vai exigir paciência, habilidade e pragmatismo dos governos de países atingidos. Como o Brasil tem feito.