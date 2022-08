Soraya sobre a rejeição feminina a Bolsonaro: “É a colheita de um plantio”

“[A rejeição feminina] é a forma de como você lida com as mulheres, os teus atos falam muito mais do que as tuas palavras. É o que nós estamos percebendo agora nas pesquisas,(…) Isso é a colheita de um plantio, infelizmente. Há falta de paridade [de gênero] dentro do próprio governo. Nós somos mais de 53% do eleitorado e eu acho que ele [Jair Bolsonaro] poderia ter dado um espaço pouco maior para as mulheres. Não por sermos mulheres, mas por competência. E o que não falta no nosso país são mulheres competentes.”

(Soraya Thronicke, candidata presidencial do União Brasil, a Soraya a Rudolfo Lago e Vanessa Lippelt, do Congresso em Foco, sobre a rejeição a Jair Bolsonaro retratada nas pesquisas eleitorais.)