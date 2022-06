Soraya Manato: “Esquerda festeja o genocida Stalin e desrespeita vítimas”

“A esquerda repete 50 vezes por dia: ‘Genocida! Genocida! Genocida!’ O meu partido, o PTB, entrou com uma representação contra a deputada Jandira Feghali [do Partido Comunista do Brasil, PCB], no Conselho de Ética, porque ela postou um card muito interessante, que mostra uma imagem de [Josef] Stalin com o dedo para cima e a frase: ‘Olha pro céu, meu amor. Vê como ele Stalindo’ — Stalin com o ‘do’ no final. Esse povo usa esse termo ‘genocida’ sem respeitar as pessoas que foram vítimas de genocídio e os seus descendentes. Isso é um grande desrespeito. Na lista dos maiores genocidas do mundo, em décimo lugar está o ditador Pol Pot. Entre 1975 e 1979, ele dizimou 20% da população do seu país, o Camboja. Matou 1 milhão e 700 mil pessoas. Em nono lugar, vem o famigerado Stalin. Ele matou, em 1945, de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Em oitavo lugar vem o Império Otomano, onde, entre 1915 e 1923, mataram de 2 milhões a 2 milhões e 700 mil pessoas. Em sétimo lugar vem Bangladesh, onde, em 1971, 3 milhões foram mortos. Em sexto está o rei belga Leopoldo II, que, no Congo Belga, em 1890, matou 8 milhões de pessoas. Em quinto lugar está o mongol Tamerlão, que matou 17 milhões de pessoas no século XIV. Em quarto lugar está Hitler, que matou 20 milhões de pessoas na Europa. Em terceiro vem de novo Stalin, essa pessoa que a deputada Jandira Feghali festeja e tanto preza, que, entre 1930 e 1940, matou mais 25 milhões de pessoas na União Soviética. Em segundo está Gengis Khan, que, no século XIII, matou 40 milhões de pessoas na Mongólia. Em primeiríssimo lugar está Mao Tse-Tung, que matou 70 milhões de pessoas. Acho um desrespeito para com as pessoas que foram vítimas de genocidas.”

(Soraya Manato, deputada federal pelo PTB do Espírito Santo.)