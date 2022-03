“O mundo precisa ainda mais de paz neste momento de pandemia. Os impactos do conflito na Ucrânia já são sentidos em todos os países. A reação negativa das bolsas de valores e alta no preço do petróleo vai gerar recessão, mais inflação e mais fome no Brasil (…) As consequências da guerra invisível da fome e da miséria podem ser mais sangrentas.”

(Simone Tebet, candidata presidencial do MDB.)