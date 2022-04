Simone Tebet: “Só a união da terceira via tira Bolsonaro do segundo turno”

“De sete candidatos, nos transformamos em dois: o do PSDB e eu. No PSDB, o candidato de forma legítima é o [João] Doria porque ele ganhou as prévias. No MDB, tenho aval da Executiva. [Bolsonaro] ainda não [está fora do jogo] porque tem uma franja que só está com Bolsonaro por medo do PT. Quando essa franja [do eleitorado] sentir que tem um candidato do centro, isso migra. Conversei com Doria, com o Eduardo Leite, com o [Luciano] Bivar [presidente do União Brasil), tinha conversado com Sérgio Moro, e nós selamos um pacto em favor do Brasil. Só essa união da terceira via tira Bolsonaro do segundo turno.”

(Simone Tebet, senadora e candidata presidencial do MDB, a Daniel Weterman, do Estadão.)