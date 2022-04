Simone Tebet: “O ex-ministro fugiu, mas vamos investigar e punir”

“No pior governo da história, o Brasil assiste uma sucessão de piores ministros da Educação. Cai um ruim, assume um pior. O ex-ministro fugiu para não prestar explicação, no Senado Federal, sobre o inexplicável: favorecimento e corrupção com os recursos do MEC. Mas nós não vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Vamos investigar a fundo e punir os envolvidos. O Brasil não aguenta mais corrupção.”

(Simone Tebet, senadora e candidata presidencial do MDB, sobre a ausência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, de uma audiência no Senado sobre a atuação de pastores evangélicos em corrupção na distribuição de verbas do MEC para prefeituras.)