Simone Tebet: “Eles não vão tirar da disputa a única mulher competitiva”

“Esses caciques [do MDB] são sempre os mesmos que estiveram no passado com Lula. Vejam a fotografia [da reunião deles com o ex-presidente Michel Temer]. Ela tem cheiro de naftalina. Michel Temer não faz parte daquela fotografia. Ele é um homem honrado. Minha preocupação com isso [tentativa de bloqueio judicial à convenção do partido] é zero. Eles não vão tirar da disputa a única mulher competitiva, com espaço de fala na política, no momento que o Brasil mais precisa.”

(Simone Tebet, candidata presidencial do MDB, sobre manobras dos senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros para desidratar a sua candidatura e levar o partido a apoiar Lula, do PT.)