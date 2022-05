Senador sobre o bilionário orçamento paralelo: “Voltar atrás não é fácil”

“O Congresso de quando eu cheguei aqui, no governo Fernando Henrique, não vai voltar nunca mais. As emendas impositivas foram uma vitória. Mas aí, você sabe, né, a pessoa tem dois, tem dez, quer mais. E aí vieram essas emendas [ no orçamento, de relator, codificadas como RP-9]. O Congresso se fortaleceu muito em relação ao Executivo. Talvez um meio-termo em negociações possa existir, mas os deputados e senadores já estão acostumados com esse plus a mais, e aí, meu amigo, para voltar atrás não é fácil, não.”

(Marcelo Castro, senador pelo MDB do Piauí, relator do Orçamento Geral da União de 2023, a Daniel Weterman, do Estadão, sobre o acordo entre o governo Jair Bolsonaro e líderes do Centrão para distribuição de verbas do chamado orçamento paralelo, sem transparência, que ultrapassaram R$ 30 bilhões nos últimos dois anos.)