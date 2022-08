“Sempre falo para ele: ‘Essa cadeira é do rei que governa essa nação'”

“Podem me chamar de louca, podem me chamar de fanática, eu vou continuar louvando nosso Deus, vou continuar orando. Vou continuar orando e intercedendo em todos os lugares, e sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele [Jair Bolsonaro], quando eu entro na sala dele e olho para ele: ‘Essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação.'”

(Michelle Bolsonaro em discurso na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte.)