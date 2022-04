Secretária da ONU para o clima: “É suicida a nossa incapacidade. Trágico”

“Estou sem palavras para isso. Está além do imoral. O que é suicida é a nossa incapacidade de tomar as decisões e decretar as mudanças comportamentais que podemos fazer para alinhar nosso planeta com o Acordo de Paris [que estabeleceu a meta de contenção do aquecimento global em 1,5 graus Celsius]. Esse é o problema. Não há nada de novo que qualquer relatório possa nos dizer sobre o que devemos fazer. A lacuna que identificamos anos atrás não está fechando; na verdade, está ficando maior. Essa é a notícia. É trágico.”

(Christiana Figueres, secretária-executiva da Convenção para as Mudanças Climáticas da ONU, a Natasha White e Eric Roston, da Bloomberg, sobre novo relatório indicando o agravamento das condições climáticas no planeta.)