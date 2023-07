São Paulo muda e reforma ganha chance de avançar no Congresso

Depois de três décadas de debate, ficou mais próximo o desfecho de uma reforma tributária. “Não podemos deixar [a chance] escorrer pelas mãos”, disse Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, numa terça-feira (4) de movimento inusitado em Brasília, com sucessivas reuniões de governadores e prefeitos com deputados federais e senadores. São Paulo era considerado centro da resistência. O clima mudou e a reforma passou a ter chances reais de avançar no Legislativo.

A negociação é complexa e tem como fundamento uma disputa de poder inédita nos últimos 35 anos entre Estados, Municípios e a União. Um dos aspectos problemáticos, por exemplo, é o mando na distribuição dos recursos arrecadados em todo o país.

Estados do Sudeste, Sul e do Centro-Oeste, responsáveis por 79% do Produto Interno Bruto, rejeitam a fórmula proposta para tomada de decisões sobre a partilha dos impostos no futuro Conselho Federativo. Não aceitam o quórum de maioria simples, que deixaria Norte e Nordeste numa situação de privilégio permanente.

Essas regiões têm mais da metade (16) dos estados (27) e ficariam majoritárias sempre que estivessem aliadas no conselho. Discutem-se, agora, novos critérios para decisões. Uma ideia é a exigência de quórum de dois terços dos votos dos Estados para deliberação, com mínimo de dois terços, também, dentro de cada região.

Reforma tributária não é tema de apelo político, mas é assunto que mexe com o bolso de cada eleitor e molda o futuro da república estruturada em federação.

As ideias na mesa de negociações em Brasília não têm novidade, exceto na forma. Resumem, na essência, uma situação descrita há 127 anos por Amaro Cavalcanti, jurista do Rio Grande do Norte, em livro clássico (Elementos de Finanças”, 1896). De um lado, têm-se os “liberais individualistas” que pretendem reduzir a ação do estado; de outro, os socialistas de diferente estirpes que idealizam um Estado de atribuições ampliadas, mais intervencionista.

É escassa a literatura sobre impostos no Brasil. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ajudaria a melhorar a qualidade do debate sobre a reforma tributária se reeditasse uma obra guardada desde 1996 na biblioteca da Receita Federal. Trata-se do “Pequeno Dicionário da História dos Impostos” organizado e escrito durante quinze anos pelo auditor do Tesouro José Eduardo Pimentel de Godoy. É ferramenta preciosa para governantes, legisladores e interessados no epílogo do longo enredo de discussões sobre mudanças na estrutura tributária brasileira, consensualmente reconhecida como ineficiente e antieconômica.