“Sabemos deixar ao lado divergências em defesa da ordem democrática”

“Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática (…) No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições.”

(Trecho de manifesto que deverá ser lido no próximo dia 11, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, centro da capital paulista. Entre os empresários que assinam estão Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Candido Bracher, do grupo Itaú Unibanco; Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura; Walter Schalka, da Suzano; Horácio Lafer Piva, da Klabin; e, Eduardo Vassimon, da Votorantim. Das Arcadas, como a faculdade é conhecida, saiu parte significativa da elite que governou o Brasil nos últimos 195 anos: 13 presidentes da República; 45 governadores de São Paulo, 13 prefeitos da capital paulista e 55 juízes do Supremo.)