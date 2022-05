Rubens Bueno: “Mais um penduricalho para engordar os supersalários”

“Com o projeto de lei que barra os supersalários [no governo, Legislativo e Judiciário] parado, o Senado agora quer votar a criação de mais um penduricalho para engordar os supersalários de magistrados e integrantes do Ministério Público. É um escárnio com a população em benefício de uma pequena casta.”

(Rubens Bueno, deputado federal pelo Partido Cidadania, do Paraná. Ele foi o relator na Câmara do projeto contra os supersalários no setor público, pagos sob mais de três centenas de modalidades de gratificações introduzidas na folha do funcionalismo federal.)