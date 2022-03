Roberto Rodrigues “Pode-se ficar sem energia, mas não sem comer”

“O espectro da fome está levando muitos grandes países importadores de comida a buscar alternativas para sua segurança alimentar, colocando recursos gigantescos em tecnologia e estímulos a produção em diferentes regiões, tendo em vista reduzir sua dependência de grandes exportadores, como nós. Isso pode ser um obstáculo ao nosso crescimento no setor, e ao nosso sonho (destino!?) de ser o campeão mundial da segurança alimentar. Passa da hora de discutir este tema em profundidade. E o período eleitoral proporciona uma oportunidade para montar uma estratégia que considere o alimento –e não o agronegócio – como o centro das atenções, no mesmo nível de preocupação que existe no mundo com energia ou com mudanças climáticas. Isso interessa a produtores e consumidores. Qualquer cidadão pode ficar uma semana sem energia. Mas não sem comer.”

(Roberto Rodrigues, empresário, foi ministro da Agricultura no governo Lula.)