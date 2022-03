Ribeiro: “O presidente disse: ‘Não vejo nada demais no que você falou'”

“O presidente me ligou e disse: ‘Milton, não vejo nada demais no que você falou no áudio’. E disse que eu estava gozando da confiança dele.”

(Milton Ribeiro, ministro da Educação, sobre a confissão gravada de que, a pedido de Jair Bolsonaro, deixou pastores evangélicos intermediarem a liberação de verbas federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação às prefeituras municipais. Prefeitos contam que os pastores atuavam como corretores privados de verbas públicas. Pediam propinas em ouro, dinheiro e até na forma de distribuição de exemplares da Bíblia nos municípios. O caso está sob investigação.)