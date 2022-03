Quase metade dos paulistas ainda não tem candidato a presidente

Aviso: quem supõe que o cenário eleitoral esteja definido pode se surpreender.

No Estado de São Paulo, onde se concentram 33,5 milhões de votos, quase metade (47%) do eleitorado declara, espontaneamente, ainda não ter escolhido um candidato à presidência.

Aos olhos dos paulistas, parece ainda mais distante a disputa pelo governo do Estado onde vivem: ampla maioria (76%) ainda não definiu um candidato a governador, e muito menos para senador (79%).

Os dados estão em pesquisa divulgada ontem pela Quaest/Genial com 1.640 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A maioria (67%) dos paulistas deixa claro que não se identifica com nenhum dos 35 partidos políticos considerados aptos para concorrer nas eleições gerais de outubro.

Na preferência, o Partido dos Trabalhadores é o mais reconhecido (por 18%) e, também, o mais rejeitado (por 25%). O PSDB, que há 28 anos governa o Estado, não consegue se distinguir na geléia partidária, conta com nível residual de simpatia (1%) e, também, de rejeição (4%).

Quatro de cada dez eleitores dizem preferir que, em outubro, saia das urnas um governador paulista com identidade política própria. Sem ligação, por exemplo, com Jair Bolsonaro ou Lula, que atualmente lideram pesquisas sobre a disputa presidencial.

Hoje, o apoio de um ou outro a um candidato ao governo de São Paulo é percebido como pouco relevante pela maioria — sete de cada dez não mudariam o voto por causa do apoio de Bolsonaro, Lula ou João Doria, atual governador.

A eleição, aparentemente, ainda ainda é uma questão remota para os eleitores paulistas. Responsáveis por um terço do Produto Interno Bruto (PIB), eles se dizem mais preocupados no momento com a sobrevivência nos próximos doze meses.

No curto prazo, a maioria (51%) acredita ter motivos para achar que a economia vai piorar ou vai continuar do jeito que aí está (28%). O espaço para otimismo está estreito (28%). E há quem não saiba ou, simplesmente, prefira nada declarar sobre o futuro (3%).