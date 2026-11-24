Ser governo não é fácil. Principalmente, para quem prefere hábitos e costumes da vida na oposição mesmo se sentando na bancada governista.

Por isso, foi duro o embate na Câmara, na noite desta segunda-feira (23/11), para ampla maioria dos 120 deputados do Partido dos Trabalhadores e aliados do PSB, Psol e PcdoB.

Eles precisaram defender o “ajuste fiscal” do governo, já aprovado no Senado, embora demonstrassem ceticismo e até anunciassem discordância com a opção preferencial do presidente reeleito pelo reequilíbrio das contas públicas.

O projeto prevê redução (de 0,5% do PIB) nas despesas governamentais do próximo ano. Significa corte de quase 60 bilhões reais nos gastos públicos, valor comparável ao das emendas parlamentares ao orçamento ou ainda equivalente a duas semanas de custo financeiro da dívida pública. Talvez seja suficiente para ajeitar as contas orçamentárias de 2027, mas não teria efeito além desse limite contábil. Ainda não há clareza sobre o rumo da economia no quarto governo Lula, que começa no dia 5 de janeiro.

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Para muitos deputados do bloco de esquerda, é inconcebível fazer a defesa pública de um “ajuste fiscal” no governo Lula. Mas, como era necessário salvaguardar o próprio governo, alguns usaram e abusaram do malabarismo retórico numa esdrúxula defesa de Lula contra ele mesmo. Depois, a maioria votou a favor do “ajuste”, aprovado por larga margem (76%), com 353 votos a favor, 128 contra e cinco abstenções — o governo precisava de ao menos 257 votos.

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“Estamos na luta contra a grande fortuna, os grandes bilionários dos lucros e dividendos, os juros altos e o Banco Central”, disse no plenário o líder do Partido dos Trabalhadores, Pedro Uczai, de Santa Catarina. Ele culpou os adversários pelo desequilíbrio nas contas do próprio governo: “Vocês votaram a independência absoluta do Banco Central. Foi a dependência do BC ao sistema rentista e financeiro — e essa é a posição de vocês— que nos levou a ter o juro mais abusivo e criminoso do mundo. Não é o gasto que produz o juro mais alto do mundo; é o juro mais alto do mundo que endivida o povo brasileiro, que endivida os empresários e que endivida todos, com dívida pública.”

Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, exalou amargor na crítica a Lula para, segundo ele, defender Lula: “Confesso que eu subo a esta tribuna com dor no peito. Eu perdi até a voz nesse debate sobre o ‘ajuste’. Quero aqui me explicar, porque sempre fui Lula, desde muito garoto. Continuo sendo Lula. Mas eu me insurjo contra [o ‘ajuste fiscal’ do governo], porque, em alguns momentos da história, a gente tem que saber se posicionar para defender da melhor forma o Lula.”

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Prosseguiu: “Senhores, é uma loucura o que está acontecendo no Brasil. O debate que o Brasil pede é outro; não é debate contra a gastança, que não existe. Isso é um mito. Devemos discutir sobre o que fazer para impedir recessão econômica. Digo isso porque esse mercado quer golpear Lula, esse mercado e essa extrema direita bolsonarista quer que Lula perca popularidade com recessão e desaceleração econômica. É por isso que voto desse jeito. Não vou votar favorável [ao projeto do governo]. Eu me insurjo porque sou Lula. É mais Lula e menos mercado!”

Um distraído poderia achar que o “ajuste fiscal” em votação era uma iniciativa da oposição, insuflada pelo “mercado” ou “Faria Lima”. E, sobretudo, que o governo Lula precisava ficar resguardado com o voto contra o projeto — na realidade, essa era a posição do Partido Liberal e oposicionistas.

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O cenário ficava mais confuso a cada discurso de deputados do bloco de esquerda. Foi o caso de Sâmia Bomfim, do Psol de São Paulo: “No Brasil, a elite econômica, a burguesia, vive do rentismo e não do setor produtivo. Não gera um emprego, não gera renda, não faz o Brasil crescer, e é por isso que os juros estão nas alturas, e é por isso que eles querem ampliar a meta do superávit. Porque isso significa que, onde o Estado não consegue garantir serviços e direitos sociais, eles entram com serviços à venda para a população, com planos de saúde, com escolas privadas; ampliam seus lucros quando o Estado diminui. E é por isso que nós, há quatro anos, votamos contra o arcabouço fiscal e agora, por coerência, estamos contra esse projeto.”

Tarcísio Motta, do Psol do Rio, tentou esclarecer: “Ser contra o ajuste fiscal e a favor do governo Lula pode parecer uma posição contraditória, mas não é. Ela guarda coerência com a trajetória do meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, nesta legislatura e em posições políticas históricas.”

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Continuou: “Nós somos contrários, mas por motivos opostos aos da extrema direita, que perdeu a eleição presidencial. Nós somos contrários porque aquilo que era o ‘tesouraço’ do Flávio Bolsonaro foi derrotado pelo povo brasileiro. Nós somos contrários porque eles querem agradar à Faria Lima. Nós queremos garantir investimentos em políticas públicas. Eles querem sabotar o governo. Nós queremos que ele dê certo. Por isso, nós não vamos nos misturar. Somos contra [o ajuste proposto pelo governo] e a favor do governo Lula.”

Deputados do bloco de esquerda (PT, Psol, PSB e PcdoB) inovaram. Agora criticam o governo Lula a pretexto de defender Lula.