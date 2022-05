“Psol teve papel político medíocre, os pobres pagam pela traição”

“[Jair] Bolsonaro é um inimigo a ser combatido já. O PSOL, sua direção majoritária, teve um papel político medíocre em não denunciar uma linha sequer da desmobilização feita pelas cúpulas burocráticas – com Lula e o PT, pelo peso que possuem – para derrotar de vez as manifestações pelo “Fora Bolsonaro” no segundo semestre de 2021. A classe trabalhadora, os mais pobres, pagam com uma vida miserável por esta traição. O PSOL, infelizmente, serviu de aval para alavancar a campanha ‘Lula Presidente’ no momento das manifestações, quando deveria ter sido articulador dos espaços de luta, como a ‘Povo na Rua'”.

(Manifesto dos grupos dissidentes do Partido Socialismo e Liberdade, Psol, que não aceitam a aliança com o PT e se recusam a fazer campanha para Lula.)