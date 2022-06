Psol quer cassar Arthur Lira: “Não pode ser encarado com naturalidade”

“O que Arthur Lira fez com o companheiro [deputado federal] Glauber Braga

esta semana não pode ser encarado com naturalidade. O presidente da Câmara desligou o microfone de Glauber, impediu sua fala e disse que tiraria o deputado a força do plenário quando questionado sobre as articulações sobre a privatização da Petrobras. Atitude totalmente antidemocrática. O Psol entrou com uma representação no Conselho de Ética contra Lira [para cassação de mandato] por abuso de autoridade.”

(Fernanda Melchionna, deputada federal pelo Psol do Rio Grande do Sul.)