PSD decide: “Não faremos o vice do Lula”

“A candidatura [presidencial do senador mineiro Rodrigo Pacheco] será levada até o final no primeiro turno. Isso inviabiliza qualquer outro acerto. Não temos como ter o vice do Lula, qualquer que seja o nome (…) O PSD procurou [Geraldo Alckmin] para que ele fosse nosso candidato a governador em São Paulo, mas agora ele mostra que está querendo ser vice [do Lula]. Isso nos leva a procurar uma alternativa (…) No plano nacional, essa é a razão pela qual nós falamos, de forma muito respeitosa, mas firme, que não faremos o vice do Lula. Não é porque é o Geraldo [Alckmin], fulano ou sicrano, é porque teremos candidatura própria.”

(Gilberto Kassab, presidente do PSD, ao repórter Igor Gielow, da Folha, sobre a decisão do partido de rejeitar convite para indicar um candidato à vice-presidência de Lula, do PT.)