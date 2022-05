Presidente do TSE a Bolsonaro: “Diálogo sim, joelhos dobrados, jamais”

“Os Poderes Legislativo e Judiciário estão em harmonia com a Constituição e defendem o respeito às urnas e é necessário que todos os Poderes digam, sem subterfúgios, que vão respeitar o resultado das urnas das eleições de 2022. A nenhuma instituição ou autoridade a Constituição permite poderes que são exclusivos da Justiça Eleitoral. Não permitiremos a subversão do processo eleitoral —e digo, com todas as letras, para que não tenham dúvida: para remover a Justiça Eleitoral de suas funções terão que antes remover este presidente da sua presidência. Diálogo sim, joelhos dobrados, jamais.”

(Luiz Edson Fachin, juiz do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, que intensifica sua campanha de descrédito no sistema de votação eletrônica, pelo qual se elege há três décadas, sem contestação ou prova de fraude eleitoral.)