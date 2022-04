Presidente do PSDB sobre Doria: “É evidente o grau de oposição interna”

“Claro que há uma discordância em relação à candidatura de João Doria, porque é evidente o grau de oposição interna (…) Ninguém vai poder coibir qualquer movimento de qualquer liderança política de qualquer partido. A candidatura do PSDB está contida num acordo maior.”

(Bruno Araújo, deputado federal e presidente do PSDB sobre a candidatura do ex-governador paulista João Doria, que nesta semana viaja à Bahia para iniciar a sua campanha presidencial, mesmo sob forte oposição dentro do partido.)