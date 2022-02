Presidente do BC sobre Lula: “O mercado passou a ser menos receoso”

“O que a gente pode comentar é o que a gente captura nos preços de mercado. Nos preços de mercado, o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. Mais recentemente, a gente vê, quando olha esses preços, que eles atenuaram. Caíram um pouco. Significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para o outro. Isso é o que a gente pode interpretar. Porque provavelmente um [possível] governo que representava um risco de medidas mais extremas está se movendo para o centro. Essa é a nossa interpretação [a partir] do que a gente captura nos preços de mercado (…) O Banco Central ganhou a posição de autonomia exatamente para ter independência entre o ciclo político e os ciclos de política monetária. Não cabe fazer comentários sobre o que seria cada candidato. Então a nossa interpretação é dos preços do mercado. Ele removeu um pouco o risco de cauda de passagem de um governo para outro. Mas é muito cedo, muitas coisas devem acontecer no processo eleitoral.”

(Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a Miriam Leitão, da Globonews, sobre o comportamento do mercado financeiro em relação ao favoritismo de Lula nas pesquisas nesta fase da disputa eleitoral.)