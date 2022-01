“Somos o único Estado em que se faz quase uma operação de guerra para uma pessoa ir à praia.”

(Coronel Luiz Henrique Marinho Pire, secretário da Polícia Militar do Rio a Rafael Nascimento de Souza, do Globo, sobre a organização do policiamento nas praias durante o verão carioca, com força especial de quase 800 soldados, helicópteros, barcos, cavalos e cachorros.)